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#東京外為市場ニュース
February 8, 2018 / 7:59 AM / a day ago

新規上場日程一覧（8日現在）

2 分で読む

    * IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。
    * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます。

    
注）所属部が未定の場合は取引所名    
取引所略称は以下の通り  
Ｔ１：東証１部　Ｔ２：東証２部　Ｔ：東証（１部か２部かは未定）　ＪＱ：ジャスダック　
ＴＭ：マザーズ　ＴＭＦ：マザーズ（外国株）　
ＴＲ：ＲＥＩＴ　ＴＰ：ＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔ　
Ｎ１：名証１部　Ｎ２：名証２部　ＮＣ：セントレックス　　
Ｆ：福証　ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ  Ｓ：札証　ＳＡ：アンビシャス
 市場  社名                                コード     単位  上場日  公募・売り出し（追加）       仮条件       公開価   主幹事
                                                                                                              格       
 ＴＲ  ザイマックス・リート投資法人　投資             1口   2/15    20万9905口・なし(1万0495口)  10万─10.5   10.5万   日興
       証券                                                                                      万                    
 ＴＭ  Ｍマート                                        100  2/23    45.34万株・13.4万株(8.81万   1140─1240   2/14     みずほ
                                                                    株)                                                
 ＴＰ  ニッソウ                                        100  2/26    なし・なし(なし)                                   フィリッ
                                                                                                                       プ
 ＴＭ  ジェイテックコーポレーション                    100  2/28    50万株・50万株(15万株)       2/9          2/20     日興
 ＴＭ  ＳＥＲＩＯホールディングス                      100  3/2     70万株・2万株(10.8万株)      2/13         2/21     野村
 
●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧
 市場       社名             コード      上場   既上場市場
                                         日     
 Ｔ２・Ｎ   アイケイ                     2/15   ＪＱ
 ２

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