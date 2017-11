米金融・債券市場＝供給増で利回り小幅上昇、10年債入札は底堅い需要

[ニューヨーク 8日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 16時00分 99*09.00 2.7856% ) 前営業日終値 99*19.00 2.7700% 10年債(指標銘柄 16時00分 99*10.00 2.3289% ) 前営業日終値 99*16.00 2.3070% 5年債(指標銘柄) 16時00分 99*31.00 2.0066% 前営業日終値 100*02.50 1.9830% 2年債(指標銘柄) 15時17分 99*22.75 1.6493% 前営業日終値 99*24.00 1.6290% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 154*11.00 154*22.00 Tノート先物12月限 125*08.00 125*13.50 米国債市場で利回りが小幅上昇。長短スプレッドは10年ぶりの低水準となった。今 週の国債・社債発行の備え保有債券削減の動きがでた。 230億ドルの10年国債入札は底堅い需要を集めた。 過去1週間半ほど短期物より長期物に買いが集まりイールドカーブがフラット化。今 週の10・30年債入札での価格高が懸念されたが、きょうの入札結果からは、利回りが 3週間ぶり低水準でも十分需要があることを示した。 10年債入札の応札倍率は2.48倍で過去12カ月平均を上回った。明日は30年 債150億ドルを入札する。 IFRによると、今週の投資適格級社債の発行は240億ドル以上にのぼった。 10年債利回りは2ベーシスポイント(bp)上昇の2.327%。一時3週間ぶり 低水準の2.304%を付けた。 30年債利回りは前日の6週間ぶり低水準付近で推移。終盤は1.6bp上昇の2. 786%。 2年債利回りは1.6bp上昇の1.645%。 ロイターデータによると2・10年債利回りスプレッドは68.0bp。一時66. 7bpとなり2007年11月以来の水準に縮小した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net change (bps) U.S. 2-year dollar swap spre 19.25 -1.25 ad U.S. 3-year dollar swap spre 17.25 -3.00 ad U.S. 5-year dollar swap spre 6.75 -0.50 ad U.S. 10-year dollar swap spr -3.00 -0.50 ead U.S. 30-year dollar swap spr -26.50 -0.25 ead (い)