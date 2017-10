米金融・債券市場＝価格上昇、北朝鮮情勢の緊迫化で

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 99*09.50 2.7847% ) 前営業日終値 98*26.50 2.8080% 10年債(指標銘柄 17時05分 99*31.00 2.2534% ) 前営業日終値 99*24.00 2.2780% 5年債(指標銘柄) 17時02分 98*28.00 1.8648% 前営業日終値 98*24.75 1.8860% 2年債(指標銘柄) 16時51分 99*20.75 1.4351% 前営業日終値 99*20.25 1.4430% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 154*03.00 153*28.00 Tノート先物12月限 125*23.50 125*20.00 米金融・債券市場は、北朝鮮が水爆実験実施の可能性を示唆するなど、同国を巡る情 勢が緊迫化する中、国債価格は上昇した。また、週末を控えたポジション調整の動きも広 がった。 金正恩・朝鮮労働党委員長はこの日、米国や同盟国に脅威を及ぼせば北朝鮮を「完全 に破壊」せざるを得ないと語ったトランプ米大統領について「精神に異常を来たしている 」とけん制した。 米連邦準備理事会(FRB)が今週の連邦公開市場委員会(FOMC)で予想以上に タカ派的なトーンを打ち出したことを受け米債は売られていたものの、金氏の発言を受け 、債券売りに歯止めがかかった。 FTNファイナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボジェル氏は「週末を控え売 りは細っている」とし、米国と北朝鮮の応酬がこれまで以上に激化する中、市場参加者は 特定のポジションを維持したまま週末を迎えることに消極的となっていると指摘した。 終盤の取引で、指標10年債は7/32高、利回りは2.26%。 オーバーナイト取引で、5・30年債利回り格差は91.1ベーシス ポイント(bp)に縮小し、2007年終盤以来の低水準をつけた。その後は92.3b pに押し戻された。 利回り曲線フラット化の動きは、低調なインフレ動向に反し、FRBが年内あと1回 の利上げを見込んでいることが背景にある。 FRBはFOMC後に公表した最新の経済見通しによると、当局者16人中11人が 年末時点のフェデラルファンド(FF)適正水準は1.25─1.50%とした。これは 現行水準を25bp上回る水準。 インフレ動向を見極めようと、来週発表される米個人所得統計が注目されている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -3.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -31.25 (unch) (い)