米金融・債券市場＝価格上昇、株安で国債需要高まる

[ニューヨーク 9日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 96*26.00 3.1653% 前営業日終値 92*18.00 3.1360% 10年債(指標銘柄) 17時05分 99*02.50 2.8566% 前営業日終値 99*04.50 2.8490% 5年債(指標銘柄) 17時03分 99*07.00 2.5433% 前営業日終値 99*03.25 2.5680% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*27.50 2.0732% 前営業日終値 99*23.75 2.1340% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 144*05.00 144*03.00 Tノート先物3月限 121*05.50 120*28.50 米金融・債券市場では、株価が再び下落したことを受け国債需要が高まり、国債価格 が上昇した。 インフレ上昇が確認されたことなどで、経済成長が加速し米連邦準備理事会(FRB )の利上げペースが速まるのではないかとの観測から、国債利回りは2週間にわたり上昇 。ただ、国債利回りの上昇は経済成長の阻害要因になるとの懸念が株価下落につながり、 株式市場におけるボラティリティーの高まりを受け、低リスク資産とみなされる米債に対 する需要が高まる結果となっている。 マニュライフ・アセット・マネジメントのシニア債券トレーダー、マイク・ロリツィオ 氏は「株式市場でのボラティリティーが再び高まったことで、国債に対する需要が増大し た」としている。 終盤の取引で10年債は9/32高。利回りは2.819%と、前日終 盤の2.849%から低下している。10年債利回りの今週のレンジは2.648─2. 885%。上限は4年ぶりの高水準となるが、下限とともに週初の5日の取引で付けた。 10年債利回りは週を通してこの上限近辺で推移した。 この日はつなぎ予算を盛り込んだ予算案が成立。同予算案の下では歳出が増加するこ とから、市場では将来的に国債価格の重しになる可能性もあるとの見方が出ている。 RBCキャピタル・マーケッツの米金利戦略部門責任者、マイケル・クロハティー氏 は、「向こう2年間の債務に対する影響は(今回成立した予算案の方が)税制改革よりも 格段に大きい」と述べた。 このほか市場関係者は、連邦債務上限が2019年3月まで引き上げられたことから 、国債発行額が大幅に増加する可能性があると指摘。財務省はFRBによる債券買い入れ の縮小に対応し、すでに入札規模を拡大させ始めているが、アナリストの間では、今週実 施された総額660億ドルの国債入札が軟調だったのはこうした動きが背景にあるとの見 方が出ている。 市場では物価動向を見極めようと来週発表の消費者物価指数(CPI)や小売統計な どに注目が集まっている。前出のマニュライフのロリツィオ氏は、「インフレ期待は確か に上向いたが、実際のデータでは有意な加速の兆候はまだ出ていない」とし、このために 来週のCPI統計で新たなことが判明する可能性があるとの見方を示した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 27.75 (+4.00) U.S. 3-year dollar swap spread 20.00 (+2.75) U.S. 5-year dollar swap spread 10.25 (+1.75) U.S. 10-year dollar swap spread 0.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -19.75 (-1.75) (い)