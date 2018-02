米金融・債券市場＝価格上昇、株式相場警戒感や月末需要受け

[ニューヨーク 23日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 97*00.50 3.1547% ) 前営業日終値 96*01.50 3.2060% 10年債(指標銘柄 17時04分 99*00.00 2.8660% ) 前営業日終値 98*18.00 2.9170% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*00.75 2.6200% 前営業日終値 99*28.00 2.6520% 2年債(指標銘柄) 16時06分 100*00.50 2.2420% 前営業日終値 99*31.75 2.2540% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 144*02.00 143*04.00 Tノート先物3月限 120*23.50 120*13.50 米金融・債券市場は、このところの株式相場への警戒感や、月末需要を受け、国債価 格が上昇した。 最近の株式相場変動を巡る不透明な状況や、月末を控えたポートフォリオ・リバラン ス化の動きが国債の追い風となった。 ジャニー・モンゴメリー・スコットの首席債券ストラテジスト、ガイ・レバス氏は「 株式など各市場でボラティリティーが高まった後に、月末のリバランス期に突入しつつあ るなか、債券に幾分リバランスする動きを促している可能性がある」と指摘する。 債券をアンダーウエートにしていた投資家らが、売りが2カ月続いた後にポジション を再調整する動きもみられた。 10年債価格が14/32高。利回りは2.868%。21日につけた 4年ぶりの高水準(2.957%)を下回った。 米国債市場は今週、過去2番目の多さだった2580億ドルという新規供給を何とか 波乱なく消化したことも、債券相場を下支えした。 投資家の関心は、27日と3月1日のパウエル連邦準備理事会(FRB)議長の議会 証言に向かうとみられる。減税や歳出計画、インフレ上昇を背景に、景気見通しを巡る新 たな手掛かりが得られるかに注目が集まりそうだ。 3月1日には1月の個人所得・消費指標が公表され、物価圧力に関するさらなる手掛 かりが得られる可能性もある。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.25 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 11.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 0.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -19.00 (-1.50) (い)