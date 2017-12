米金融・債券市場＝利回りやや上昇、来週の入札控え様子見

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 14時05分 98*10.50 2.8332% 前営業日終値 98*10.00 2.8340% 10年債(指標銘柄) 14時05分 97*30.50 2.4846% 前営業日終値 97*31.00 2.4830% 5年債(指標銘柄) 14時05分 98*26.75 2.2507% 前営業日終値 98*27.50 2.2450% 2年債(指標銘柄) 13時43分 99*23.25 1.8948% 前営業日終値 99*24.25 1.8780% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 151*00.00 151*06.00 Tノート先物3月限 123*15.00 123*16.50 米金融・債券市場では国債利回りが小幅上昇し、10年債利回りは9カ月ぶり高水 準に近い水準を維持した。ただ、クリスマス休暇を控えていることに加え、来週は短・中 期債入札が実施されることから、様子見気分が強かった。 この日は午後2時までの短縮取引となり、来週25日は休場。欧州市場の多くは26 日まで休場となる。こうしたなか来週、米財務省は合計880億ドルの2年債、5年債、 7年債のほか、130億ドルの2年物変動利付債の入札を実施。コロンビア・スレッドニ ードル(ミネアポリス)のシニア金利・外為アナリスト、エド・アルフサイニ氏は「市場 は閑散としていた。年末に向け大きなポジションをとる人は少ない」と述べた。 この日は11月の個人消費支出、耐久財受注、新築一戸建て住宅販売などの一連の経 済指標が発表されたが、減税措置が実施される前でも米経済は第4・四半期に堅調に拡大 したことを総じて示す内容となった。 終盤の取引で10年債利回りは2.486%と、0.3%ベーシスポイ ント(bp)上昇。前日に付けた9カ月ぶりの高水準となる2.504%に近い水準を保 っている。 2年債利回りは1.895%と2bp上昇。9年ぶりの高水準近辺となっ ている。5年債利回りは2.254%と、2011年4月以来の高水準を付け た。 5年債と30年債の利回り格差は58bpと、約1bp縮小。18日 には51.9bpと、2007年10月以来の水準に縮小していた。 キャンター・フィッツジェラルドの米国債ストラテジスト、ジャスティン・レデラー 氏は「来週の国債入札を前に2年債を中心に圧力がかかっている」としている。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 20.50 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 4.50 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -2.50 -0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -22.25 -1.25 (い)