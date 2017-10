米金融・債券市場＝利回りやや上昇、ＦＯＭＣに注目

[ニューヨーク 19日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時18分 98*25.00 2.8104% 前営業日終値 98*28.50 2.8050% 10年債(指標銘柄) 15時17分 100*03.00 2.2393% 前営業日終値 100*05.50 2.2300% 5年債(指標銘柄) 15時09分 99*00.75 1.8324% 前営業日終値 99*01.75 1.8260% 2年債(指標銘柄) 14時08分 99*22.75 1.4011% 前営業日終値 99*23.25 1.3930% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 154*04.00 154*11.00 Tノート先物12月限 125*31.50 126*02.50 米金融・債券市場ではこの日から2日間の日程で始まった米連邦公開市場委員会(F OMC)に注目が集まるなか、国債利回りがやや上昇した。 連邦準備理事会(FRB)は今回の会合でバランスシートの縮小開始を決定し、向こ う数カ月で縮小に着手すると見られている。このほか、12月の利上げの可能性や、イエ レンFRB議長の後任人事の手掛かりなどにも注目が集まっている。 今回のFOMC後にはイエレン議長が記者会見を実施。キャンター・フィッツジェラ ルドの金利ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏は「バランスシート、金利、フィ ッシャーFRB副議長の辞任などにについて、イエレン議長が記者会見で何を語るか注目 している」と述べた。 終盤の取引で10年債利回りは2.24%と、前日終盤の2.23%か らやや上昇している。 FRBは今回は2020年までの経済見通しも発表。マニュライフ・アセット・マネ ジメントのシニア債券トレーダー、マイク・ロリツィオ氏は「今回初めて2020年の見 通しが発表されるため、ボラティリティーが高まる可能性もある」している。 朝方発表された経済指標では、8月の輸入物価指数が前月比0.6%上昇し、7カ月 ぶりの大幅な伸びとなったことを受け、国債利回りが上昇する場面もあった。 前週発表の8月の消費者物価指数(CPI)が上昇したことを受け、12月の利上げ 観測が高まり、CMEグループのフェドウォッチによると、金利先物は12月利上げの確 率が58%であることを織り込む水準となっている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -4.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -34.00 (-0.50) (い)