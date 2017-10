米金融・債券市場＝利回りやや上昇、7年債入札の低迷受け

[ニューヨーク 26日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時00分 95*20.00 2.9722% ) 前営業日終値 95*30.50 2.9550% 10年債(指標銘柄 17時05分 98*05.00 2.4627% ) 前営業日終値 98*10.00 2.4440% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*20.00 2.0794% 前営業日終値 99*22.13 2.0650% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*24.50 1.6189% 前営業日終値 99*25.25 1.6070% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 150*23.00 150*29.00 Tノート先物12月限 124*12.00 124*14.50 米金融・債券市場は、荒い値動きとなる中、7年債入札の需要が弱かったことを受け 、国債利回りはやや上昇した。 終盤の取引で、10年債利回りが2.453%と、前日の2.444% から上昇した。 30年債利回りが2.959%と、2.955%から上昇した。入札を 受け、7年債利回りは2.296%と、前日の2.282%から上昇した。 欧州中央銀行(ECB)が債券買い入れの規模縮小・期間延長を決めたことを受け、 米国債利回りは当初、欧州市場の動きに追随し、低下していた。 米国の7年債入札で、最高落札利回りが2.280%と事前予想水準を上回り、同年 債入札では1月以来の高水準を記録した。 応札倍率は2.39倍と、昨年8月以来の低水準にとどまった。外国中銀など間接入 札者の落札比率は63.4%と、5月以来の低さだった。 最近行われた5年債、2年債入札同様軟調な結果となり、債券の重しとなった。 DRWトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライアン氏は、債券価格の下 落要因に不調な結果に終わった7年債入札を挙げた。その上で「税制改革案や米連邦準備 理事会(FRB)議長人事を巡る憶測など、実際に起きたことより、予想されていること が、市場でかなり飛び交った」とし、市場には方向感がでていないと指摘した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 22.25 -0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 22.00 -0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 7.25 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -3.00 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -29.50 -0.25 (い)