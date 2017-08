米金融・債券市場＝利回りやや低下、ＦＯＭＣ議事要旨公表後は上昇

[ニューヨーク 5日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時45分 103*00.50 2.8492% 前営業日終値 102*24.00 2.8620% 10年債(指標銘柄) 16時43分 100*13.50 2.3267% 前営業日終値 100*08.00 2.3460% 5年債(指標銘柄) 16時43分 99*06.75 1.9167% 前営業日終値 99*04.75 1.9300% 2年債(指標銘柄) 16時01分 99*22.00 1.4103% 前営業日終値 99*21.50 1.4180% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 153*11.00 153*02.00 Tノート先物9月限 125*07.00 125*03.50 米金融・債券市場では米経済指標やFOMC議事録を受け国債利回りが上下に動いた ものの、終盤の取引では前営業日終盤よりやや低い水準で推移した。 商務省が朝方発表した5月の製造業受注は前月比0.8%減と、2カ月連続のマイナ スとなり市場予想の0.5%減を上回る落ち込みとなった。これを受け、国債利回りは低 下。ただ前週に欧州中央銀行(ECB)総裁、イングランド銀行(英中央銀行)総裁らか らタカ派的な発言が相次いだことを受け、国債利回りは歴史的な水準と比べればなお高い 水準にある。 午後に入って米連邦準備理事会(FRB)が公表した6月13-14日の連邦公開市 場委員会(FOMC)の議事要旨を受け、国債利回りは上昇。ただその後は上げ幅を縮小 し、前営業日終盤に並ぶ水準まで戻した。アナリストはこうした動きについて、FOMC 議事録から特に新たな情報は得られなかったためとしている。 野村証券インターナショナル(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、スタンレー・ サン氏は「製造業受注統計で利回りは低下したが、その後FOMC議事録公表を受け上昇 、さらにその後は戻した」と指摘。FOMC議事録については「比較的中立的だった」し た。 3年債利回りは一時1.598%と、約3カ月半ぶりの水準に上昇。2年 債利回りは1.414%と、3日に付けた約8年ぶり高水準に迫った。 アナリストは7日発表の6月の米雇用統計が好調なら、国債利回りに対する上昇圧力 が増大すると指摘。FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「 市場では驚くほど軟調になるとの予想は出ていないため、利回りはレンジの上限近辺で推 移している」としている。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 ****** U.S. 3-year dollar swap spread 20.50 ****** U.S. 5-year dollar swap spread 7.50 ****** U.S. 10-year dollar swap spread -2.00 ****** U.S. 30-year dollar swap spread -28.50 ****** (い)