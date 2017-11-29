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米金融・債券市場＝利回り上昇、イエレン氏発言や堅調な指標受け
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#マーケットアイ
2017年11月29日 / 21:36 / 1日後

米金融・債券市場＝利回り上昇、イエレン氏発言や堅調な指標受け

2 分で読む

    ［ニューヨーク　２９日　ロイター］ - 
                    米東部時間      価格   利回り  コード
 ３０年債（指標銘     16時22分  98*16.50  2.8237%             
 柄）                                              
                    前営業日終  99*22.50  2.7650%             
                            値                     
 1０年債（指標銘柄    16時22分  98*26.00  2.3846%             
 ）                                                
                    前営業日終  99*07.50  2.3370%             
                            値                     
 ５年債（指標銘柄     16時16分  99*16.75  2.1009%            
 ）                                                
                    前営業日終  99*22.00  2.0660%             
                            値                     
 ２年債（指標銘柄     16時14分  99*31.00  1.7659%            
 ）                                                
                    前営業日終  99*31.50  1.7580%             
                            値                     
                       清算値   前日終値  コード
 Ｔボンド先物12月   153*10.00  154*09.00         
 限                                       
 Ｔノート先物12月   124*23.00  124*31.00         
 限                                       
 
    米金融・債券市場は、大半の国債利回りが上昇した。
    イエレン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が景気に強気の認識を示
したほか、第３・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）改定値が予想を上回っ
たことなどを材料視した。
    １０年債と３０年債の利回りが２週間ぶり水準に急上昇した。２年
債利回りも１週間強ぶりの高水準を記録した。
    終盤の取引で、１０年債利回りが２．３７９％と前日終
盤の２．３３７％から上昇した。一時、２．３９５％の高水準を記録し
た。
    ２年債利回りは１．７６２％と、前日の１．７５８％か
ら上昇、一時１．７７８％をつけた。
    ３０年債利回りは２．８１８％と、前日の２．７６５％
から上がった。一時、２．８３７％の高水準となる場面もあった。    
    
    ＜ドル・スワップ・スプレッド＞

 DOLLAR SWAP SPREADS                                            
                                  Last (bps)  Net Change (bps)  
 U.S. 2-year dollar swap spread   17.75       0.50              
 U.S. 3-year dollar swap spread   17.50       0.25              
 U.S. 5-year dollar swap spread   6.00        -0.50             
 U.S. 10-year dollar swap spread  -1.00       0.00              
 U.S. 30-year dollar swap spread  -24.00      -0.50             
 
    
 (ーからご覧ください)

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