米金融・債券市場＝利回り上昇、イエレン氏発言や堅調な指標受け

［ニューヨーク ２９日 ロイター］ - 米東部時間 価格 利回り コード ３０年債（指標銘 16時22分 98*16.50 2.8237% 柄） 前営業日終 99*22.50 2.7650% 値 1０年債（指標銘柄 16時22分 98*26.00 2.3846% ） 前営業日終 99*07.50 2.3370% 値 ５年債（指標銘柄 16時16分 99*16.75 2.1009% ） 前営業日終 99*22.00 2.0660% 値 ２年債（指標銘柄 16時14分 99*31.00 1.7659% ） 前営業日終 99*31.50 1.7580% 値 清算値 前日終値 コード Ｔボンド先物12月 153*10.00 154*09.00 限 Ｔノート先物12月 124*23.00 124*31.00 限 米金融・債券市場は、大半の国債利回りが上昇した。 イエレン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が景気に強気の認識を示 したほか、第３・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）改定値が予想を上回っ たことなどを材料視した。 １０年債と３０年債の利回りが２週間ぶり水準に急上昇した。２年 債利回りも１週間強ぶりの高水準を記録した。 終盤の取引で、１０年債利回りが２．３７９％と前日終 盤の２．３３７％から上昇した。一時、２．３９５％の高水準を記録し た。 ２年債利回りは１．７６２％と、前日の１．７５８％か ら上昇、一時１．７７８％をつけた。 ３０年債利回りは２．８１８％と、前日の２．７６５％ から上がった。一時、２．８３７％の高水準となる場面もあった。 ＜ドル・スワップ・スプレッド＞ DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 6.00 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -1.00 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -24.00 -0.50 (ーからご覧ください)