米金融・債券市場＝利回り上昇、イエレン氏発言や堅調な指標受け

[ニューヨーク 29日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時22分 98*16.50 2.8237% 柄) 前営業日終 99*22.50 2.7650% 値 10年債(指標銘柄 16時22分 98*26.00 2.3846% ) 前営業日終 99*07.50 2.3370% 値 5年債(指標銘柄 16時16分 99*16.75 2.1009% ) 前営業日終 99*22.00 2.0660% 値 2年債(指標銘柄 16時14分 99*31.00 1.7659% ) 前営業日終 99*31.50 1.7580% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月 153*10.00 154*09.00 限 Tノート先物12月 124*23.00 124*31.00 限 米金融・債券市場は、大半の国債利回りが上昇した。 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が景気に強気の認識を示 したほか、第3・四半期の国内総生産(GDP)改定値が予想を上回っ たことなどを材料視した。 10年債と30年債の利回りが2週間ぶり水準に急上昇した。2年 債利回りも1週間強ぶりの高水準を記録した。 終盤の取引で、10年債利回りが2.379%と前日終 盤の2.337%から上昇した。一時、2.395%の高水準を記録し た。 2年債利回りは1.762%と、前日の1.758%か ら上昇、一時1.778%をつけた。 30年債利回りは2.818%と、前日の2.765% から上がった。一時、2.837%の高水準となる場面もあった。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 6.00 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -1.00 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -24.00 -0.50 (ーからご覧ください)