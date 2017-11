米金融・債券市場＝利回り上昇、インフレ見通し注目

[ニューヨーク 24日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 14時05分 99*24.50 2.7615% 柄) 前営業日終 100*02.50 2.7460% 値 10年債(指標銘柄 14時05分 99*06.50 2.3401% ) 前営業日終 99*11.50 2.3220% 値 5年債(指標銘柄 14時05分 99*22.50 2.0636% ) 前営業日終 99*25.50 2.0430% 値 2年債(指標銘柄 14時01分 99*17.00 1.7484% ) 前営業日終 99*18.00 1.7310% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12 154*08.00 154*16.00 月限 Tノート先物12 124*31.00 125*03.50 月限 米金融・債券市場は短縮取引で薄商いのなか、国債利回りが上昇した。 ただ、インフレ見通しに注目が集まり、利回りは過去1週間半の狭いレンジ内にとど まった。 連邦準備理事会(FRB)が22日公表した、10月31─11月1日の連邦公開市 場委員会(FOMC)議事要旨で、一部メンバーが物価見通しに懸念を示していたことが 分かった。 BMOキャピタル・マーケッツの米金利戦略部門責任者、イアン・リンゲン氏は「イ ンフレの動向や正常水準に戻る可能性を念頭に、FOMC内で幾分懸念が強まった」との 見方を示す。 10年債は価格が6/32安。利回りは2.34%と22日の2.32 %から上昇した。15日以降、2.32━2.38%のレンジで推移した。 2年債と10年債の利回り差は59ベーシスポイント(bp)と、2 1日につけた2007年終盤以来の低水準(57bp)をやや上回ったに過ぎない。 ドイツで、メルケル首相率いるキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)と連立 を組んできた第2党のドイツ社会民主党(SPD)が、メルケル氏と協議することで党幹 部が合意した。動きが伝わると、ドイツ国債に追随する形で利回りは上昇した。 SPDは下野すると主張してきたが、ここにきて姿勢が変わってきた。再選挙を回避 できる可能性がある。 消費支出や国内経済の底堅さの新たな手掛かりを得ようと、市場では「ブラックフラ イデー」の小売り売り上げ動向に注目が集まる。 来週は、財務省が880億ドルの短中期債入札を行う。2年債(260億ドル)、5 年債(340億ドル)、7年債(280億ドル)などの予定だ。 インフレ加速の可能性を占う上で注目される、個人所得・支出などの統計が公表され る。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.50 (-173.00) U.S. 3-year dollar swap spread 17.25 (-182.75) U.S. 5-year dollar swap spread 6.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -0.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -21.75 (+0.50)) (い)