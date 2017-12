米金融・債券市場＝利回り上昇、マケイン氏の税制改革法案支持表明受けた株高反映

[ニューヨーク 30日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時02分 98*10.50 2.8331% 前営業日終値 98*21.00 2.8170% 10年債(指標銘柄) 15時02分 98*17.50 2.4150% 前営業日終値 98*28.50 2.3760% 5年債(指標銘柄) 15時02分 99*10.75 2.1408% 前営業日終値 99*18.00 2.0930% 2年債(指標銘柄) 15時00分 99*29.75 1.7860% 前営業日終値 99*31.25 1.7620% 米金融・債券市場では国債利回りが上昇した。共和党の重鎮であるジョン・マケイン 上院議員が上院の税制改革法案に対する支持を表明したことで米株価が上昇したことなど が背景。 10年債利回りは2.437%と5週間ぶり、30年債利回 りは2.869%と2週間ぶりの水準に上昇したほか、2年債利回りは1.7 98%と、9年ぶりの高水準を付けた。 マケイン氏は声明で、上院の税制改革法案は「完全なものからは程遠い」としながら も、米経済のためになるものと考え支持することを決めたと表明した。 DRWトレーディング(シカゴ)の市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は、マ ケイン氏の市場表明を受けた株価上昇と並行して国債利回りが上昇したと指摘。「マケイ ン氏はこの税制改革法案に反対していると見られていたため、同氏が支持を表明したこと は、同法案が正しい方向に向けて動いていることを示している」と述べた。 この日発表の米経済指標では、労働省発表の25日までの週の新規失業保険申請件数 が前週比2000件減の23万8000件と2週連続で減少。連邦準備理事会(FRB) が来月に利上げを決定するとの観測のほか、来年も利上げは継続されるとの見方を裏付け る結果となった。 このほか、商務省発表の10月の個人消費支出統計では、FRBが物価の目安として いるコア個人消費支出(PCE)価格指数が前月比0.2%上昇。FTNフィナンシャル (メンフィス)の金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は、個人消費支出統計を受け長 期債を中心に国債利回りが上昇したとしている。 FRBは来月の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げを決定するとの見方が大勢 。FRBは来年は3回の利上げが実施されるとの見方を示している。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 0.00 U.S. 3-year dollar swap spread 17.25 -0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 5.50 -0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -1.50 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -24.00 -0.25 (い)