米金融・債券市場＝利回り上昇、供給増が重し

[ニューヨーク 9日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 16時17分 98*26.50 2.8082% ) 前営業日終値 99*10.00 2.7840% 10年債(指標銘柄 16時14分 99*08.50 2.3328% ) 前営業日終値 99*13.00 2.3170% 5年債(指標銘柄) 16時14分 99*31.25 2.0049% 前営業日終値 99*31.75 2.0020% 2年債(指標銘柄) 15時59分 99*23.75 1.6333% 前営業日終値 99*23.00 1.6450% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 153*28.00 154*11.00 Tノート先物12月限 125*06.00 125*08.00 米国債市場で利回りが上昇。今週行われている国債や社債の発行が重しとなる一方、 税制改革を巡る不透明感は一定の支えとなった。イールドカーブはスティープ化した。 米上院財政委員会のメンバー、キャシディ議員(共和)は、上院共和党の税制改革法 案に法人税減税の実施を2019年に先送りする案が盛り込まれると表明。また、医療保 険制度改革法(オバマケア)で定められている個人の保険加入義務付けを廃止する案は盛 り込まれないとした。 ソシエテ・ジェネラル(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ブルーノ・ブレジン ハ氏は「税制改革法案は議会通過に時間がかかるもようで、期待はずれに終わる可能性も ある」と述べた。 10年債利回りは約1ベーシスポイント(bp)上昇の2.333%。 前日は3週間ぶりの低水準となる2.304%を付けていた。2年債利回りは 1bp低下の1.633%。ロイターデータによると2・10年債利回りスプレッドは一 時65.9bpと約10年ぶりの水準に縮小したものの、その後は69.8bpに拡大し た。 税制改革を巡る不透明感や期間が30年を超える国債発行の可能性の低下に伴い、こ れまで期間が短めの国債よりも長めの国債への選好が強まった。米連邦準備理事会(FR B)が今後も利上げを進める一方、インフレ率はFRBの目標である2%を下回る状況が 続くとの見方から、イールドカーブをフラット化する取引への妙味も高まっている。こう したなか、イールドカーブのフラット化で期間が長めの国債は割高となっている。 午後行われた150億ドルの30年債入札には平均的な引き合いがみられるなど、前 日の10年債入札と同様の結果となった。 IFRによると、週初から前日の投資適格級社債の発行は340億ドルとなった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 19.75 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 6.75 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -2.00 1.00 U.S. 30-year dollar swap spread -26.75 -0.25 (い)