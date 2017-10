米金融・債券市場＝利回り上昇、国債入札や社債発行受け

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時26分 99*05.00 2.7917% 前営業日終値 99*16.00 2.7750% 10年債(指標銘柄) 16時24分 100*15.50 2.1953% 前営業日終値 100*22.50 2.1710% 5年債(指標銘柄) 16時22分 99*09.75 1.7720% 前営業日終値 99*13.50 1.7470% 2年債(指標銘柄) 16時20分 99*25.75 1.3512% 前営業日終値 99*26.75 1.3350% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 154*26.00 155*08.00 Tノート先物12月限 126*14.50 126*20.50 米金融・債券市場は、国債利回りが上昇。指標10年債利回りは2 週間半ぶりの高水準をつけた。大規模な国債入札や社債発行が相次ぐ中 、債券の保有を減らす動きが目立った。 アナリストの間からは、米株価が過去2営業日堅調に推移していた ことも利回り上昇を支援したとの声が聞かれた。 ボヤ・インベストメント・マネジメントの債券・首席投資責任者、 マット・トムズ氏は「市場参加者は2.10-2.30%の(10年債 )利回りレンジが心地良いと感じている。このレンジを抜けるには新材 料が必要」との認識を示した。 終盤の取引で、10年債利回りは前日から2ベーシス ポイント(bp)超上昇し、2週間半ぶり高水準となる2.195%。 30年債利回りは2.792%と、3週間ぶりの高水 準近辺を推移した。午後に実施された総額120億ドルの入札がさえな い内容となったことを受けた動き。 米財務省は今週、総額560億ドルの国債入札を実施。過去2日に 実施された3年債、10年債もともに低調な結果に終わっている。 ストーン&マッカーシー・リサーチ・アソシエーツの市場ストラテ ジスト、ジョン・キャナバン氏は、利回りが低水準にあることを踏まえ 、軟調な地合いになっていることを指摘した。 IFRによると、起債市場も活況で、投資適格級と高利回り社債の 発行による調達額は今週約260億ドルに達した。 朝方発表された8月の米卸売物価指数(PPI、最終需要向け財・ サービス)は前月比0.2%上昇。ただ、伸びは市場予想の0.3%上 昇には届かず、米インフレ率が予想以上に長期間、米連邦準備理事会( FRB)の目標である2%を下回って推移するとの見方を支えた。 前出のボヤのトムズ氏はインフレ率が上昇するとの確証は存在せず 、長期債利回り上昇抑制の一助になるとの見方を示した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -4.25 1.00 U.S. 30-year dollar swap spread -34.25 1.25 (ーからご覧ください)