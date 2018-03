米金融・債券市場＝利回り上昇、堅調な雇用統計受け

[ニューヨーク 9日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 96*28.50 3.1614% 柄) 前営業日終 97*14.00 3.1320% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 98*24.00 2.8956% ) 前営業日終 99*00.00 2.8660% 値 5年債(指標銘柄 17時02分 99*28.00 2.6519% ) 前営業日終 99*30.50 2.6350% 値 2年債(指標銘柄 16時07分 99*31.25 2.2620% ) 前営業日終 99*31.75 2.2540% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 143*04.00 143*17.00 限 Tノート先物6月 120*01.00 120*05.50 限 米金融・債券市場は、堅調な雇用統計を受け国債利回りが上昇した。 景気動向を敏感に映す非農業部門の就業者数は前月比31万3000人増と、伸びが 予想(20万人増)を大きく上回り、1年7カ月ぶりの大きさを記録、年内3回以上の利 上げ観測が強まった。 1時間当たりの平均賃金は前月比0.1%増と、1月の0.3%増から勢いが減速し た。前年同月比では2.6%増と、1月の2.8%増から伸びが鈍化した。 市場は賃金の伸び鈍化をほとんど材料視せず、統計公表後に債券利回りは取引時間中 の高水準をつけた。 BNYメロンのストラテジストは「短期の利上げ軌道が変わったとは考えていない」 と指摘。「賃金の伸びが鈍化してハト派が懸念を抱く公算は大きいが、全般的な雇用創出 状況は底堅い伸びを示した。引き続き景気過熱リスクがみられ、連邦準備理事会(FRB )の警戒感を下支えするだろう」と話した。 短期金利先物市場では、年内の利上げ回数が3回になるとの観測が強まった。 CMEグループで取引されるフェデラルファンド(FF)金利先物のロイターの分析 によると、FRBが年内4回の利上げを実施するとの確率は約25%だった。 10年債利回りは取引時間中の高水準をつけた後、終盤の取引で2.8 97%と、前日の2.866%から上昇した。 30年債利回りも取引時間中の高水準を記録後、直近で3.164%。 前日は3.132%だった。 2年債利回りは一時、2.286%と2月28日につけた9年ぶり高水準 をつけた。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 30.00 1.25 U.S. 3-year dollar swap spread 24.75 1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 0.75 U.S. 10-year dollar swap spread 2.25 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -16.50 -0.50 (い)