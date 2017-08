米金融・債券市場＝利回り上昇、強い雇用統計やトランプ政権の減税期待で

[ニューヨーク 4日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 103*05.00 2.8420% 前営業日終値 103*29.00 2.8050% 10年債(指標銘柄) 17時05分 100*31.00 2.2637% 前営業日終値 101*09.00 2.2280% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*08.75 1.8173% 前営業日終値 100*13.00 1.7900% 2年債(指標銘柄) 15時50分 100*01.25 1.3549% 前営業日終値 100*02.00 1.3430% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 154*03.00 155*00.00 Tノート先物9月限 126*02.50 126*11.50 米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。予想上回る伸びとなった7月の雇用 統計に加え、法人減税に関するコーン国家経済会議(NEC)委員長の発言を受け、安全 資産とされる米国債の投資妙味が低下した。 7月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が20万9000人増と、市場予想の18 万3000人増を上回る伸びを記録。6月の雇用者数は当初発表の22万2000人増か ら23万1000人増に上方改定された。 時間当たりの平均賃金は前月比0.09ドル(0.3%)増と、伸びは前月の0.2 %増から加速、5か月ぶりの大きさとなった。市場予想の0.3%増に一致した。前年同 月比では2.5%増と、増加幅は4カ月連続で変わらずとなっている。 キャンター・フィッツジェラルドの金利ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏 は「全般的に力強い。FRBは依然として9月のバランスシート縮小開始に向かっている 。次回利上げはしばらく先の12月になるだろう」と話す。 CMEグループのフェドウオッチによると、フェデラルファンド(FF)金利先物相 場は12月利上げの確率を45.5%織り込んだ水準となっている。 午後の取引で、米10年債は10/32安。利回りは前日の2.23% から2.26%に上昇した。 コーン委員長はブルームバーグテレビのインタビューで、現在35%の米法人税率を 少なくとも経済協力開発機構(OECD)加盟国の平均である約23%まで引き下げる必 要があるとの考えを示した。 発言を受けて、トランプ政権への景気刺激策への期待が再び高まり、国債価格は一段 安となった。 米財務省は来週、総額620億ドルの3年債、10年債、30年債入札を実施する。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -3.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -31.75 (-0.25) (い)