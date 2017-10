米金融・債券市場＝利回り上昇、当局者発言で12月利上げ観測強まる

[ニューヨーク 5日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 15時57分 97*06.00 2.8912% 柄) 前営業日終 97*15.00 2.8770% 値 10年債(指標銘柄 15時51分 99*04.50 2.3480% ) 前営業日終 99*09.00 2.3320% 値 5年債(指標銘柄 15時57分 99*21.50 1.9444% ) 前営業日終 99*24.50 1.9240% 値 2年債(指標銘柄 15時56分 99*24.75 1.4913% ) 前営業日終 99*25.50 1.4790% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月 152*08.00 152*18.00 限 Tノート先物12月 125*05.00 125*10.50 限 米金融・債券市場は、国債利回りが上昇した。 連邦準備理事会(FRB)当局者が景気に強気の見方を示し12月利上げ観測が広が ったほか、米国株の上昇が続いたことを材料視した。 終盤の取引で、10年債利回りが2.349%と前日終盤の2.332 %から上昇した。 30年債利回りが2.891%と、2.877%から上がった。 2年債利回りも1.495%と、1.479%から上昇した。 フィラデルフィア地区連銀のハーカー総裁がCNBCで、年内あと1回の利上げ予想 を変えていないと表明した。 サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁は、他の経済指標で継続的な景気の力 強さが示されている限り、年内あと1回の利上げを支持するために、一段のインフレ率上 昇を確認する必要はないとの見解を示した。 両連銀総裁の発言を受け、CMEグループのフェドウォッチによると、金利先物市場 が織り込む12月利上げ確率は80%強となった。 市場の関心は、翌日発表の9月米雇用統計にも集まっている。 ロイターの調査によると、非農業部門の雇用者数は前月から9万人増える見込みだ。 8月は15万6000人増加していた。 DRWトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライアン氏は、ハリケーンに 伴うゆがみが生じる可能性を踏まえると、雇用統計が金融市場に及ぼす影響は不明と指摘 。ただ、「FRBに関する限り、労働市場動向はもう終わった話。FRBの見方を変え得 るのはインフレの変化だろう」と話した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 26.75 -0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 24.00 -0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -4.75 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -32.75 -0.25 (い)