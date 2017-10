米金融・債券市場＝利回り上昇、指標堅調で株式市場に資金シフト

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時55分 97*16.50 2.8744% 前営業日終値 97*27.00 2.8580% 10年債(指標銘柄) 15時52分 99*05.50 2.3444% 前営業日終値 99*10.50 2.3260% 5年債(指標銘柄) 15時52分 99*22.50 1.9377% 前営業日終値 99*24.00 1.9280% 2年債(指標銘柄) 15時16分 99*24.75 1.4909% 前営業日終値 99*25.50 1.4790% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 152*22.00 152*26.00 Tノート先物12月限 125*08.00 125*10.00 米金融・債券市場では不安定な取引のなか国債利回りが上昇した。米経済指標が好調 だったことで年内にあと1回の利上げが実施されるとの観測が高まり、米株価が上昇した ことなどが背景。 終盤の取引で10年債利回りは2.333%と、前営業日終盤の2.3 26%からやや上昇。30年債利回りは2.864%と、2.858%から やや上昇している。 米国債利回りは、スペイン北東部カタルーニャ自治州で実施された分離独立の是非を 問う住民投票を受けた欧州の政治的な先行き不透明感の高まりのほか、米ネバダ州ラスベ ガスで銃乱射事件が発生したことを受け、当初は低下していた。 ただアクション・エコノミクス(サンフランシスコ)のグローバル債券部門マネジン グ・ディレクター、キム・ルパート氏は、「米株価が再び最高値を更新し、ドル相場も上 昇するなか、資金は株式市場に還流した」と指摘。「米国債に対する買いは失速した」と している。 ただ、TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲンナディー・ゴールドバ ーグ氏は、「スペインのカタルーニャ自治州の住民投票を受けた政治的な先行き不透明感 のほか、米ラスベガスで起きた悲劇を受け、トランプ政権の税制改革から市場の焦点はそ がれている」と指摘。トランプ米大統領が前週発表した税制改革案を巡る楽観的な見方が 薄れるなか、アナリストの間では全般的な市場心理は引き続き慎重となっているとの見方 が出ている。 朝方発表の経済指標では、米供給管理協会(ISM)発表の9月の製造業景気指数が 60.8と、2004年5月以来約13年ぶりの高水準を記録。商務省発表の8月の建設 支出は年率換算で前月比0.5%増と、3カ月ぶりに増加に転じた。 <ドル・スワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 -0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -4.50 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -32.75 0.25 (い)