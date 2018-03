米金融・債券市場＝利回り上昇、日銀総裁発言や社債発行予定受け

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標 17時05分 97*08.00 3.1423% <US30YT=RR 銘柄) > 前営業日終 98*10.50 3.0860% 値 10年債(指標銘 17時05分 98*31.50 2.8679% <US10YT=RR 柄) > 前営業日終 99*17.50 2.8020% 値 5年債(指標銘 17時05分 99*31.00 2.6317% 柄) 前営業日終 100*07.75 2.5730% 値 2年債(指標銘 17時05分 100*00.25 2.2459% 柄) 前営業日終 100*02.75 2.2060% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 143*14.00 144*11.00 限 Tノート先物6月 120*06.00 120*19.50 限 米金融・債券市場は、日銀の黒田東彦総裁発言や社債発行予定を受け、国債利回りが 上昇した。 黒田総裁は国会で、2019年度には現在の日銀想定通りに物価目標2%を達成して いると「確信」、その際には「当然出口を検討している」と発言した。 トムソン・ロイター傘下のIFRによると、米ドラッグストア大手CVSヘルス<CVS .N>など来週に大規模な社債発行が相次いで予定されていることも、債券相場を圧迫した 。 トランプ米大統領の鉄鋼・アルミ関税方針表明を受け、前日は安全資産とされる債券 価格が急伸し、利回りは低下していた。 ウエルズ・ファーゴ証券のシニア金利ストラテジストは「市場は貿易戦争を望まない 。そのリスクを織り込みつつある」と指摘。「日本発のニュースも材料視された」と話し た。 10年債利回り は2.853%と、前日終盤から5.1ベーシスポイン ト(bp)上昇した。早い時間帯には一時、2.793%と3週間ぶり水準に低下する場 面もあった。 ロイターのデータによると、2年債利回りも一時、2週間ぶり低水準(2 .197%)を記録後、2.234%と前日を2.8bp上回った。 トレードウェブのデータによると、5年債と30年債の利回り差 は 50.6bpで、前日終盤(50.2bp)から拡大した。 貿易摩擦激化への懸念が広がり、国債利回りは前日終盤からオーバーナイトにかけ低 下した。だが、黒田総裁の発言が伝わると、利回りは上昇に転じた。関税が全面的な貿易 戦争に発展するかは不透明と、一部アナリストは指摘する。 4日にイタリア総選挙が行われるほか、ドイツの社会民主党(SPD)党員投票の結 果が判明する見込みだ。 アナリストらは、ぜい弱な政権が発足したり、反欧州連合(EU)勢力が政権を握っ たりする結果となれば、安全資産とされる米国債への需要が強まる可能性を指摘する。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 25.25 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 21.75 -0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread 0.75 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -18.50 0.50 (い)