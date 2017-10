米金融・債券市場＝利回り上昇、雇用統計後も12月利上げ観測に変更なし

[ニューヨーク 6日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 97*03.00 2.8960% 前営業日終値 97*05.00 2.8930% 10年債(指標銘柄) 16時59分 99*01.00 2.3607% 前営業日終値 99*04.00 2.3500% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*19.50 1.9578% 前営業日終値 99*21.00 1.9480% 2年債(指標銘柄) 16時35分 99*23.75 1.5081% 前営業日終値 99*24.50 1.4950% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 151*29.00 152*08.00 Tノート先物12月限 125*01.00 125*05.00 米金融・債券市場は国債利回りが上昇。朝方発表された米雇用統計はハリケーンの影 響を反映し雇用者数が7年ぶりに減少したものの、失業率の低下や賃金の上昇が労働市場 の改善を裏付け、12月の米利上げ観測に変化はみられなかった。 9月の雇用統計は非農業部門就業者数が前月から3万3000人減少。雇用がマイナ スになるのは2010年9月以来。市場予想は9万人増だった。半面、失業率は4.2% と、2001年2月以来の水準まで改善。時間当たり賃金の平均も0.5%(12セント )上昇した。 終盤の取引で、10年債利回りは2.369%と、前日終盤の2.35 %から上昇。雇用統計後、利回りは2.4%を上抜け、5月11日以来の高水準をつける 場面もあった。 30年債利回りは2.904%。一時8月1日以来の高水準となる2. 933%をつけた。 2年債利回りは1.512%で推移。一時9年ぶりの水準に上昇した。 US銀ウエルス・マネジメントの最高投資責任者ビル・ノーゼイ氏は、雇用者数が期 待外れの結果に終わったことを踏まえつつも「12月に25ベーシスポイントの追加利上 げが実施されるというのが引き続き基本シナリオだ。雇用統計を受けた短期金利先物市場 の値動きは、こうしたわれわれの見方と整合した動きとなった」と指摘した。 CMEグループのフェドウォッチによると、雇用統計発表後、金利先物市場が織り込 む12月利上げ確率は90%強となった。 ただ、北朝鮮が長距離ミサイル発射実験を準備しているとのニュースが伝わる中、利 回りは上げ幅を縮小。ロシア通信(RIA)によると、今月2-6日に訪朝したロシア議 員は北朝鮮が長距離ミサイル発射実験を計画し、米国の西海岸が射程距離に入るとの見方 を示した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 26.75 -0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 24.25 0.00 U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -4.75 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -32.75 0.00 (い)