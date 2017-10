米金融・債券市場＝利回り上昇、ＦＯＭＣでタカ派色増すとの予想

[ニューヨーク 18日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 15時29分 98*29.00 2.8042% ) 前営業日終値 99*18.00 2.7720% 10年債(指標銘柄 15時26分 100*05.50 2.2305% ) 前営業日終値 100*13.50 2.2020% 5年債(指標銘柄) 15時29分 99*01.75 1.8256% 前営業日終値 99*05.00 1.8040% 2年債(指標銘柄) 14時34分 99*23.25 1.3927% 前営業日終値 99*23.75 1.3840% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 154*11.00 155*01.00 Tノート先物12月限 126*02.50 126*10.00 米金融・債券市場は、週内開催の連邦公開市場委員会(FOMC)がタカ派色を強め る可能性が意識され、国債利回りが上昇した。 北朝鮮のミサイル試験を巡る懸念が和らいだほか、英国債価格が軟調となり、米国債 利回りが上昇し、価格に下押し圧力が掛かった。 終盤の取引で、10年債の価格が8/32安、利回りは2.229%。 連邦準備理事会(FRB)は20日の会合終了後、財務省証券やエージェンシー発行 モーゲージ債(MBS)の保有規模を縮小する方針を公表するとの見方が広がる。 労働省が14日発表した8月の消費者物価指数(CPI、季節調整済み)は、総合指 数が前月比0.4%上昇と7カ月ぶりの大幅な伸びを示した。軟調なインフレに対する懸 念が和らぎ、国債利回りは同日以降急上昇している。 ソシエテ・ジェネラルの米金利戦略部門責任者、スバドラ・ラジャッパ氏は「先週の CPIは正しい方向への一歩となった。年後半にこの軌道を維持すれば、12月利上げへ の道が大きく開ける」と予想した。 CMEグループのフェドウォッチツールによると、金利先物相場が織り込む12月利 上げ確率は57%となっている。 イングランド銀行(英中央銀行、BOE)は14日、経済やインフレ圧力の拡大が続 けば、今後数カ月内に政策金利を引き上げる公算が大きいとの見解を示した。 英国10年債利回りは、中銀声明公表前の1.14%から1.30%に 急上昇した。 ロイターのエコノミスト調査によると、欧州中央銀行(ECB)は10月に資産買い 入れプログラムの6カ月延長を発表するとの見方が優勢となっている。買い入れ規模につ いては現在の月額600億ユーロから縮小し、400億ユーロに変更されるとの見方が多 い。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 21.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 8.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -3.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -33.75 (unch) (い)