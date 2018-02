米金融・債券市場＝利回り上昇、ＦＯＭＣ議事要旨で年内複数回の利上げ観測確認

[ニューヨーク 21日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 15時45分 95*23.00 3.2238% 柄) 前営業日終値 97*00.50 3.1550% 10年債(指標銘柄 15時44分 98*11.00 2.9427% ) 前営業日終値 98*24.50 2.8930% 5年債(指標銘柄 15時45分 98*19.00 2.6807% ) 前営業日終値 98*23.75 2.6480% 2年債(指標銘柄 15時42分 99*30.75 2.2701% ) 前営業日終値 99*31.38 2.2610% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 142*22.00 143*28.00 Tノート先物3月限 120*06.50 120*15.50 米金融・債券市場では、米連邦準備理事会(FRB)が午後に公表した1月の連邦公 開市場委員会(FOMC)の議事要旨で今年は一段の利上げが実施されるとの見方が確認 されたことを受け、国債利回りが上昇した。 1月30━31日のFOMC議事要旨は「短期の景気見通しが底堅さを増し、フェデ ラルファンド(FF)金利軌道が徐々に上向く可能性が高まったとの認識で一致した」と し、経済活動の底堅いペースが続くとの見通しや、メンバーが入手したインフレに関する 最近の情報は、インフレが2018年に上昇する公算が大きいとの見方を支えると指摘。 FRB当局者が利上げを継続する必要があることに確信を深めていることが明らかになっ た。 議事要旨についてサントラスト・アドバイザリー・サービシズ(アトランタ)の米国 マクロ・ストラテジスト、マイケル・スコルデレス氏は、「特に驚くべきことはなく、連 邦準備理事会(FRB)が緩やかな利上げを継続するとの市場の見方に沿った内容だった 」と指摘。「FRB議長らのトップが交代しても大きな変化はないことが確認された」と している。 終盤の取引で10年債利回りは2.931%と、前日終盤の2.893 %から上昇。 30年債利回りは3.218%と、2015年7月以来の水準に上昇。 前日終盤は3.155%だった。 2年債利回りは2.266%。一時は2.282%と約9年ぶりの高水準 を付けた。 財務省が実施した350億ドルの5年債入札について、アナリストはそこそこの需要 が見られたと指摘。ただ市場はほとんど反応しなかった。 最高落札利回りは2.658%。応札倍率は2.44倍と、前月の入札の2.48倍 からやや低下した。直接入札者の落札比率は12.7%と、2017年8月以来の高水準 となった一方、間接入札者の比率は58%と、2017年4月以来の低水準となった。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 26.00 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 23.75 1.75 U.S. 5-year dollar swap spread 12.50 2.75 U.S. 10-year dollar swap spread 2.75 1.75 U.S. 30-year dollar swap spread -16.75 0.00 (い)