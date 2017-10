米金融・債券市場＝利回り低下、カタルーニャ情勢やＦＲＢ次期議長人事巡るニュースで

[ニューヨーク 27日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 96*17.00 2.9251% ) 前営業日終値 95*27.00 2.9610% 10年債(指標銘柄 17時05分 98*18.00 2.4155% ) 前営業日終値 98*07.50 2.4540% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*27.00 2.0330% 前営業日終値 99*21.25 2.0710% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*26.00 1.5955% 前営業日終値 99*24.50 1.6190% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 151*06.00 150*23.00 Tノート先物12月限 124*19.00 124*12.00 米金融・債券市場は国債利回りが低下。スペイン・カタルーニャ自治州の独立宣言や 、トランプ米大統領が連邦準備理事会(FRB)次期議長にパウエル理事を指名する方向 に傾いているとのニュースが材料視された。 朝方発表された第3・四半期の米国内総生産(GDP)速報値は年率換算で前期比3 .0%増と市場予想を上回り、底堅い伸びを維持したが、カタルーニャ情勢やFRB議長 人事のニュースを前に影を潜めた。 GDP発表直後は、12月の米利上げはほぼ確実との見方から国債売りが膨らみ、2 年債利回りは9年ぶりの高水準をつけた。指標10年債利回りも上昇した。ただ、カタル ーニャ独立宣言のニュースが伝わった後、利回りは低下に転じた。 カタルーニャ自治州議会はこの日、独立に関する動議を賛成多数で可決し、スペイン からの独立を宣言。中央政府は直後に上院の承認を受けカタルーニャ州の直接統治に動き 、ラホイ首相はカタルーニャ州政府の閣僚を解任すると同時に議会を解散、さらに12月 21日に総選挙を実施すると発表した。 その後、トランプ大統領が次期FRB議長にパウエルFRB理事を指名する方向に傾 いているとの報道を受け、利回りの下げに拍車がかかった。パウエル理事は、同氏と並び 有力候補と目されているテイラー・スタンフォード大教授と比べタカ派色が薄いとみられ ており、パウエル理事がFRB議長に指名されれば、現在の緩やかな利上げ軌道の継続が 見込まれる。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボジェル氏は「カタルーニャの 政情混乱に加え、テイラー氏のFRB議長就任の確率が低下したとの見方から、トレーダ ーは警戒を強めた」と語った。 終盤の取引で、2年債利回りは1.595%に低下。GDP統計発表直後 は9年ぶりの高水準となる1.639%をつけた。 10年債利回りは2.419%に低下。一時7カ月ぶりの高水準となる 2.477%をつける場面もあった。 30年債利回りは2.930%に低下した。 来週開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)が注目されるが、予想外の展開に なる公算は小さいとみられている。ただTDセキュリティーズはリサーチノートで、イン フレ見通しに警戒姿勢を強める文言を示す、もしくは12月利上げのシグナルを発すると いう2つのリスクが存在するとの認識を示した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 22.75 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 22.00 -0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 7.25 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -3.25 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -29.75 0.00 (い)