米金融・債券市場＝利回り低下、トランプ大統領輸入制限発動方針受け

[ニューヨーク 1日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 15時50分 98*08.00 3.0899% 柄) 前営業日終値 97*17.00 3.1280% 10年債(指標銘柄 15時50分 99*15.50 2.8096% ) 前営業日終値 98*31.50 2.8680% 5年債(指標銘柄 15時50分 100*06.25 2.5830% ) 前営業日終値 99*28.25 2.6500% 2年債(指標銘柄 15時49分 100*02.00 2.2178% ) 前営業日終値 99*31.25 2.2620% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 145*11.00 144*14.00 Tノート先物3月限 121*06.50 120*21.00 米債券・金融市場では、トランプ米大統領が鉄鋼とアルミニウムに輸入制限を発動す る方針を表明したこと受け国債利回りが低下した。 トランプ大統領は鉄鋼に25%、アルミニウムに10%の関税を課す方針を来週発 表すると表明。オスターウエイス・キャピタル・マネジメント(サンフランシスコ)のポ ートフォリオ・マネジャー、カール・カウフマン氏は、トランプ氏の輸入制限発動方針表 明について「多くの人が強い懸念を感じている」と指摘。ただ貿易戦争に発展するリスク は小さいとの見方を示した。 この日はパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長が上院銀行委員会で証言し、米経 済が過熱している兆候はなく、労働市場には依然、改善の余地があり得るとの認識を表明 。市場では2日前に同議長が下院金融サービス委員会で行った証言の内容ほど前向きでは なかったとの見方が出ている。 終盤の取引で10年債利回りは2.811%と、前日終盤から約6ベー シスポイント(bp)低下。一時は2週間ぶりの低水準となる2.795%まで下げた。 2年債利回りは2.218%と、約2週間ぶり低水準を付けた。 トレードウエブによると、5年債と30年債の利回り格差は51.0 bpと、前日終盤の48.2bpから拡大した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 -2.25 U.S. 3-year dollar swap spread 21.75 -2.50 U.S. 5-year dollar swap spread 10.00 -0.75 U.S. 10-year dollar swap spread 0.50 -0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -19.75 -1.50 (い)