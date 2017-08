米金融・債券市場＝利回り低下、低調な指標受け年内3回目の利上げに懐疑論

[ニューヨーク 16日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 104*17.50 2.7752% 前営業日終値 104*11.00 2.7850% 10年債(指標銘柄) 17時05分 101*31.00 2.1531% 前営業日終値 101*28.50 2.1620% 5年債(指標銘柄) 17時03分 100*01.00 1.7433% 前営業日終値 99*30.25 1.7620% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*28.00 1.3151% 前営業日終値 99*25.50 1.3550% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 155*20.00 155*15.00 Tノート先物9月限 126*24.00 126*20.50 米金融・債券市場では国債利回りが小幅低下。朝方発表された米住宅着工件数が予想 を下回ったことで、米連邦準備理事会(FRB)が年内に3回目の利上げを実施できるか どうかを巡り懐疑的な見方が強まった。 5月の住宅着工件数は年率換算で前月比5.5%減の109万2000戸と、昨年9 月以来8カ月ぶりの低水準に落ち込み、市場予想も下回った。週内に発表された消費者物 価指数や小売売上高統計が軟調な内容だったことも相まって、米経済の基調的な健全性を めぐる懸念が強まったことが指摘された。 エバーコアISIの債券ストラテジスト、スタン・シップリー氏は「住宅市場が軟調 となれば、経済成長も弱含む」と指摘。「こうした状況下においてFRBは利上げに一段 と慎重となる可能性がある」と語った。 クレディ・スイスの金利グローバル主任のプラビーン・コラパティ氏は「インフレ率 の鈍化傾向が、FRBの利上げの道筋を巡る懐疑的な見方につながっている」と指摘。た だ、インフレ鈍化は長続きしないとの見通しを示した。クレディ・スイスはFRBが9月 にバランスシートの縮小に着手し、12月に追加利上げを実施することを予想している。 終盤の取引で指標10年債は2/32高、利回りは2.155%。2年 債も2/32高、利回りは1.319%。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 2.25 U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -3.75 -1.00 U.S. 30-year dollar swap spread -38.25 -1.25 (い)