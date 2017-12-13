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米金融・債券市場＝利回り低下、ＦＯＭＣ声明・見通し受け
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#マーケットアイ
December 13, 2017 / 9:15 PM / in a day

米金融・債券市場＝利回り低下、ＦＯＭＣ声明・見通し受け

2 分で読む

    ［ニューヨーク　１３日　ロイター］ - 
                                米東部時間             価格             利回り  コード
 ３０年債（指標銘柄）             16時09分        100*13.00            2.7300%             
                              前営業日終値         99*12.00            2.7810%                   
 1０年債（指標銘柄）              16時09分         99*04.50            2.3475%             
                              前営業日終値         98*21.00            2.4030%                   
 ５年債（指標銘柄）               16時09分         99*15.75            2.1083%            
                              前営業日終値         99*06.25            2.1720%                   
 ２年債（指標銘柄）               16時04分         99*30.25            1.7784%            
                              前営業日終値         99*27.00            1.8310%                   
 
                                    清算値         前日終値  コード
 Ｔボンド先物3月限               153*22.00        152*21.00         
 Ｔノート先物3月限               124*19.50        124*04.00         
       
    米金融・債券市場では、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を受け、国債利回
りが低下した。
    米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は同日までに開いた会合で、フェデラルファンド（ＦＦ
）金利の誘導目標を予想通り１．２５─１．５０％に引き上げることを決定。２０１８年
の金利見通しを維持すると同時に、成長見通しを上方修正した。
    ＦＯＭＣ声明を受け、指標１０年債利回りは２．３６９％と、前日終盤
から約３ベーシスポイント（ｂｐ）低下。２年債利回りも前日終盤から２ｂｐ
低下し１．８１１％。
    声明発表後に行われたイエレンＦＲＢ議長の記者会見終了後も、利回りは同水準近辺
で推移した。

    

    
 (い)

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