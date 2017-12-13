米金融・債券市場＝利回り低下、ＦＯＭＣ声明・見通し受け

［ニューヨーク １３日 ロイター］ - 米東部時間 価格 利回り コード ３０年債（指標銘柄） 16時09分 100*13.00 2.7300% 前営業日終値 99*12.00 2.7810% 1０年債（指標銘柄） 16時09分 99*04.50 2.3475% 前営業日終値 98*21.00 2.4030% ５年債（指標銘柄） 16時09分 99*15.75 2.1083% 前営業日終値 99*06.25 2.1720% ２年債（指標銘柄） 16時04分 99*30.25 1.7784% 前営業日終値 99*27.00 1.8310% 清算値 前日終値 コード Ｔボンド先物3月限 153*22.00 152*21.00 Ｔノート先物3月限 124*19.50 124*04.00 米金融・債券市場では、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を受け、国債利回 りが低下した。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は同日までに開いた会合で、フェデラルファンド（ＦＦ ）金利の誘導目標を予想通り１．２５─１．５０％に引き上げることを決定。２０１８年 の金利見通しを維持すると同時に、成長見通しを上方修正した。 ＦＯＭＣ声明を受け、指標１０年債利回りは２．３６９％と、前日終盤 から約３ベーシスポイント（ｂｐ）低下。２年債利回りも前日終盤から２ｂｐ 低下し１．８１１％。 声明発表後に行われたイエレンＦＲＢ議長の記者会見終了後も、利回りは同水準近辺 で推移した。 (い)