米金融・債券市場＝利回り小動き、ＥＣＢ理事会に注目

[ニューヨーク 19日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時55分 103*01.50 2.8476% 前営業日終値 102*31.50 2.8510% 10年債(指標銘柄) 15時50分 100*30.00 2.2678% 前営業日終値 100*31.50 2.2630% 5年債(指標銘柄) 15時48分 99*21.00 1.8229% 前営業日終値 99*21.75 1.8180% 2年債(指標銘柄) 15時36分 99*25.25 1.3601% 前営業日終値 99*25.75 1.3520% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 153*30.00 153*27.00 Tノート先物9月限 126*01.50 126*03.50 米金融・債券市場は薄商いのなか国債利回りが小動き。ただ、20日に欧州中央銀行 (ECB)理事会を控え、指標10年債利回りは一時約3週間ぶりの水準に低下する場面 もあった。 マニュライフ・アセット・マネジメントの米債取引主任マイク・ロリジオ氏は「EC B理事会を控え、様子見気分が強い。予想よりもタカ派的な結果となれば、相場を動かす 材料となるだろう」とし、米債利回りに間接的に影響する可能性があるとの認識を示した 。 終盤の取引で、10年債利回りは前日からほぼ変わらずの2.266% 。ロイターのデータによると、一時6月29日以来の低水準となる2.255%をつけた 。 ドラギECB総裁が6月終盤、ユーロ圏の景気回復を強調し、ECBの政策を微調整 する可能性を示唆して以来、トレーダーの間では債券買い入れの縮小時期を巡りさまざま な憶測が飛び交っている。ただ、ロイターが前週発表したエコノミスト調査によると、E CBが9月の理事会で債券買い入れの段階的な縮小(テーパリング)を発表する公算が大 きいとの見方が大勢となっている。 日銀も19-20日の日程で金融政策決定会合を開催する。ロイターのまとめたアナ リスト調査からは、政策の変更は予想されていない。 米債利回りは前日、総じて低下。米上院で医療保険制度改革(オバマケア)代替法案 が再度頓挫したことで、トランプ米大統領が一連の景気浮揚策を実現できるかどうか疑念 が広がった。 前出のマニュライフのロリジオ氏は「大規模な米景気浮揚策への期待は、はがれ落ち ているようにみられる」と述べた。 トランプ政権による財政出動への期待がしぼむ反面、企業の社債発行は活発となって いる。IFRによると、今週はこれまでに投資適格級の社債発行による資金調達額は30 3億5000万ドルとなっている。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 23.00 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 1.25 U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -4.75 1.25 U.S. 30-year dollar swap spread -32.75 2.25 (い)