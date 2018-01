米金融・債券市場＝利回り小動き、ＦＲＢ当局者発言受け

[ニューヨーク 8日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時18分 98*24.50 2.8113% 前営業日終値 98*25.00 2.8100% 10年債(指標銘柄) 16時14分 97*31.50 2.4818% 前営業日終値 98*01.00 2.4760% 5年債(指標銘柄) 16時14分 99*07.50 2.2886% 前営業日終値 99*08.00 2.2850% 2年債(指標銘柄) 16時14分 99*26.50 1.9640% 前営業日終値 99*26.75 1.9600% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 151*23.00 151*26.00 Tノート先物3月限 123*15.50 123*16.50 米金融・債券市場は、国債利回りがほぼ変わらず。 ドイツ国債に需要が集まったほか、連邦準備理事会(FRB)当局者が年内の利上げ が2回にとどまる可能性を示したことが注目された。 キャンター・フィッツジェラルドのアナリストは「全般的に非常に静かな取引となっ た。この日の早い段階では、欧州とドイツ国債の値動きにやや追随していた」と語る。 ドイツ10年債利回りは一時、0.41%と昨年12月28日以来の水 準にまで下がった。 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁は、賃金や物価圧力の低迷などを背景に、今 年必要な利上げ回数は2回以下にとどまる可能性があるとの見方を示した。 また、米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁は、FRBが金融政策決定の 新たな枠組みに物価水準目標を採用することは、将来のリセッション(景気後退)を予防 する一助になり得るとの見解をあらためて示した。 市場の関心は、9日の3年債、10日の10年債、11日の30年債入札に集まる。 DAダビッドソンの債券部門幹部は「10年債利回りが2.40━2.50%のレン ジ内での取引となっているもようで、一部投資家の関心を集めるだろう」「より長期の債 券需要が大きい」と話した。 10年債利回りは米東部時間午後2時44分(日本時間9日午前4時44 分)時点で2.478%。5日は2.476%で終了していた。 3年債利回りは、この日の早い時間帯につけた10年ぶり高水準(2.0 7%)付近で推移した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 18.50 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 4.00 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -1.50 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -20.50 -0.25 (い)