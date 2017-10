米金融・債券市場＝利回り小幅上昇、次期ＦＲＢ議長人事巡る情報などが追い風

[ニューヨーク 29日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 97*22.00 2.8657% 柄) 前営業日終 97*20.50 2.8680% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 99*07.00 2.3390% ) 前営業日終 99*16.00 2.3070% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 99*22.25 1.9393% ) 前営業日終 99*29.00 1.8950% 値 2年債(指標銘柄 17時04分 99*24.75 1.4907% ) 前営業日終 99*27.00 1.4550% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12 152*26.00 152*25.00 月限 Tノート先物12 125*10.00 125*17.50 月限 米金融・債券市場では、短中期債を中心に利回りが小幅上昇。米連邦準備理事会(F RB)の12月利上げ観測やトランプ政権による税制改革の実現への期待を背景に、債券 相場は第3・四半期全体では不安定な展開となった。 トランプ米大統領がケビン・ウォルシュ元米連邦準備理事会(FRB)理事と会合し 、次期FRB議長への指名の可能性について協議したとの情報が伝われる中、利回りは上 昇。 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのポートフォリオ・マネジ ャー、ジム・キャロン氏は、ウォルシュ氏が金利やバランスシートを巡りイエレンFRB 議長よりもタカ派的としつつも、「ふたを開けるまで、実際のところよりタカ派かどうか は不明」と語った。 朝方発表された8月の個人消費支出(季節調整済み)は前月比0.1%増と、7月の 0.3%増から勢いが鈍化。FRBが物価の目安としているコア個人消費支出(PCE) 価格指数は前年同月比で1.3%上昇と前月から鈍化し、2015年11月以来の低い伸 びとなったことは、長期ゾーンの利回りを下支えた。 一方、9月のシカゴ地区購買部協会景気指数はハリケーンの影響にもかかわらず、予 想外に上昇した。 ただ、一連の指標による12月の米利上げ観測への影響はなく、CMEグループのF EDウオッチによると、金利先物が織り込む12月利上げの確率は前日から変わらずの約 73%。 終盤の取引で、指標10年債利回りは2ベーシスポイント(bp)上昇 の2.325%。 2年債利回りも2bp超上昇し、1.479%。 一方、30年債利回りは0.9bp低下し2.859%。 月間では、利回りは2016年11月以来の大幅な伸びを記録する勢い。昨年11月 はトランプ氏の米大統領選勝利を受け世界的な債券売りが広がっていた。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 -0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 7.50 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -4.75 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -33.25 0.00 (い)