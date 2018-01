米金融・債券市場＝利回り急上昇、消費者物価統計受け

[ニューヨーク 12日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 97*30.50 2.8523% 前営業日終 97*23.50 2.8630% 値 10年債(指標銘柄) 17時05分 97*13.00 2.5498% 前営業日終 97*18.00 2.5310% 値 5年債(指標銘柄) 17時05分 98*31.00 2.3465% 前営業日終 99*03.75 2.3140% 値 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*24.25 2.0017% 前営業日終 99*26.00 1.9730% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 150*16.00 150*14.00 Tノート先物3月限 122*30.00 123*04.00 米金融・債券市場は、利回りが急上昇した。 昨年12月の消費者物価コア指数が1 1カ月ぶりの高い伸びを示し、インフレ加速や年内利上げ期待を支えた。 2年債利回りは2%強と、2008年の金融危機以来の高水準をつけた。 DRWトレーディングの市場ストラテジストは「パウエル氏が米連邦準備理事会(F RB)議長を務める3月会合で、動きがみられる可能性は高まった」と指摘する。 家賃やヘルスケアの値上がりがけん引し、12月の消費者物価コア指数は前月比0. 3%上昇した。 また12月の小売売上高が増加し、11月分は上方改定された。 欧州中央銀行(ECB)理事会メンバーのワイトマン独連銀総裁が、利上げ切迫リス クは低いとの認識を示したことを受け、ユーロ圏債券利回りが低下した。米国債利回りも 追随したが、なお前日終値水準を上回った。 来週は統計公表が多く予定されておらず、市場の関心は米政治情勢に向かう公算が大 きい。つなぎ予算が19日に期限切れを迎え、議会が政府閉鎖回避に向け法案をまとめら れるのかどうかに注目が集まりそうだ。 米東部時間午後2時13分(日本時間13日午前4時13分)時点で、10年債利回 りが2.554%と前日終値の2.531%から上昇した。 2年債利回りは一時2.026%と2008年9月以来の高水準を記録した。その後 上げ幅をやや縮小して2.002%。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 19.00 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 4.50 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -1.00 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -19.75 1.25 (い)