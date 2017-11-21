米金融・債券市場＝利回り曲線フラット化、ＦＯＭＣ議事要旨待ち

［ニューヨーク ２１日 ロイター］ - 米東部時間 価格 利回り コード ３０年債（指標 15時21分 99*23.50 2.7631% <US30YT=RR 銘柄） > 前営業日終 99*05.50 2.7910% 値 1０年債（指標銘 15時21分 99*00.50 2.3613% <US10YT=RR 柄） > 前営業日終 98*30.00 2.3700% 値 ５年債（指標銘 15時20分 99*16.25 2.1053% 柄） 前営業日終 99*18.00 2.0940% 値 ２年債（指標銘 15時13分 99*15.25 1.7756% 柄） 前営業日終 99*16.50 1.7550% 値 清算値 前日終値 コード Ｔボンド先物12 154*03.00 153*21.00 月限 Ｔノート先物12 124*22.00 124*22.00 月限 米金融・債券市場では、イールドカーブが約１０年ぶりの水準にフラット化。主要な 経済指標の発表に欠けるなか、翌２２日に公表される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ） 議事要旨待ちとなった。感謝祭を控え様子見ムードも根強かった。 ソシエテ・ジェネラル（ニューヨーク）の米国金利戦略部長、スバドラ・ラジャパ氏 は「イールドカーブがスティープ化するたびに再度フラット化の機会が得られると投資家 は考えている」と述べた。 終盤の取引で１０年債 は２／３２高、利回りは２．３６％に低下。２年 債と１０年債の利回り格差は５７．４ベーシスポイント（ｂｐ）と、２０ ０７年終盤以来の水準に縮小した。 ＣＭＥグループのＦＥＤウオッチによると、短期金利先物が織り込む１２月利上げの 確率は９２％となっている。 翌２２日は１０月の耐久財受注や１１月のミシガン大消費者信頼感指数などが発表さ れる。 ＜ドル・スワップ・スプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 5.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -0.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -21.00 (+0.50) (い)