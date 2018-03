米金融・債券市場＝利回り曲線フラット化、ＦＲＢ議長の強気見通しなお意識

[ニューヨーク 28日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時00分 97*17.00 3.1275% 柄) 前営業日終 96*20.50 3.1750% 値 10年債(指標銘柄 15時54分 98*31.50 2.8679% ) 前営業日終 98*20.50 2.9080% 値 5年債(指標銘柄 15時53分 99*28.75 2.6468% ) 前営業日終 99*25.50 2.6690% 値 2年債(指標銘柄 15時33分 99*31.50 2.2580% ) 前営業日終 99*31.00 2.2660% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 144*14.00 143*18.00 Tノート先物3月限 120*21.00 120*12.50 米金融・債券市場では、利回り曲線のフラット化がさらに進んだ。 連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長が前日、強気の景気見通 しを示し、利上げのペースが加速するとの予想が強まったことが引き続 き意識された。 アナリストらによると、ポートフォリオの再均衡化に向けた月末特 有の買いが入ったほか、株式市場が値動きの荒い展開となり、より長期 の国債に需要が集まったという。 利回り曲線のフラット化を受け、短期債利回りが長期債利回りを上 回る逆転現象が起きないかと懸念の声が上がった。 ただ、アナリストやトレーダーの多くが年内に逆転現象は起こらな いとみている。 RWプレスプリッチ(ニューヨーク)の政府・エージェンシー取引 部門責任者、ラリー・ミルステイン氏は「恐らくFRB引き締めサイク ルの終わりに、利回り曲線の逆転が起きる可能性はあるが、今年末に起 こらないだろう」と話した。 トレードウエブのデータによると、5年債と30年債の利回り差US 5US30=TWEB は48.05ベーシスポイント(bp)で、前日終盤の4 9.85bpから縮小した。 2年債利回りは2.286%と、2008年9月以来の 高水準をつける場面もあった。直近では前日をやや下回る2.262% 。 米利上げペースの加速に伴い、国内インフレや経済成長の勢いを冷 やすとの見方を背景に、より長期の国債利回りは下がった。 10年債利回りは2.870%と、4bp近く低下した 。 この日公表された指標はさえず、景気動向が絶好調とは言えないこ とを示す内容だった。 第4・四半期の国内総生産(GDP)改定値は年率換算で前期比2 .5%増と、速報値の2.6%増から下方改定された。 全米リアルター協会(NAR)が公表した1月の米中古住宅販売仮 契約指数は前月比4.7%低下し、104.6となった。約3年ぶりの 低水準となり、住宅市場が失速しつつある兆候をあらためて示唆した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 27.75 -0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 23.75 -0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 10.75 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread 1.25 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -18.25 -0.25 (ーからご覧ください)