米金融・債券市場＝利回り曲線フラット化、ＦＲＢ議長の明るい景気見通し受け

[ニューヨーク 27日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時23分 96*26.50 3.1646% 前営業日終 97*01.00 3.1540% 値 10年債(指標銘柄) 16時16分 98*23.00 2.8989% 前営業日終 99*02.00 2.8590% 値 5年債(指標銘柄) 16時17分 99*26.50 2.6619% 前営業日終 100*03.00 2.6050% 値 2年債(指標銘柄) 16時00分 99*31.00 2.2660% 前営業日終 100*01.25 2.2300% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 143*18.00 144*07.00 Tノート先物3月限 120*12.50 120*26.50 米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長が、明るい景気見通しを示したことを受 け、米金融・債券市場で利回り曲線のフラット化が進んだ。 パウエル議長は下院金融サービス委員会で、昨年12月以降のデータは経済が力強さ を増していることを示しており、インフレ上昇への確信を深めたとの認識を示した。 これを受け市場では、今年の利上げ回数が従来予想から1回増え4回になる可能性が 意識された。 ストーン・アンド・マッカーシー・リサーチ・アソシエーツ(ニューヨーク)の市場 ストラテジスト、ジョン・カナバン氏は「パウエル議長の証言を受け、3月利上げ予想が 強まったほか、今後の利上げ回数も増えるとの見方が広がった」と話した。 質疑応答前には債券利回りは低めに推移した。証言文書が事前に公表され、これまで の政策姿勢が変わることをうかがわせる内容はないと受け止められていた。 パウエル議長は証言文書で「連邦公開市場委員会(FOMC)は、経済の過熱の回避 と、物価インフレを持続可能なベースで2%に達成させることを今後もうまく両立させる 」と確約していた。 10年債利回りが2.901%と、前日終盤から4ベーシスポイント( bp)上昇した。2年債利回りは2.266%と3bp上昇した。 パウエル議長の景気見通しを受けて利上げ懸念が広がり株式市場が下落、安全資産と して債券に需要が集まり、長期債券利回りの上昇を抑えた。 トレードウェブのデータによると、5年債と30年債の利回り差は3 bp縮小して51bp。1日につけた記録的低水準(40bp)をなお上回っている。 短期債利回りが長期債利回りを上回る逆転現象に、一部アナリストが懸念を示してい るが、パウエル議長は「現在の利回り曲線の状況が問題とは認識していない」と述べた。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 27.75 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 24.25 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 11.50 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread 1.25 1.25 U.S. 30-year dollar swap spread -18.50 1.75 (い)