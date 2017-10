米金融・債券市場＝利回り曲線フラット化、12月利上げ観測意識

[ニューヨーク 21日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 15時19分 98*30.50 2.8019% 柄) 前営業日終 98*17.50 2.8220% 値 10年債(指標銘柄 15時18分 99*26.00 2.2711% ) 前営業日終 99*24.50 2.2760% 値 5年債(指標銘柄 15時18分 98*25.50 1.8811% ) 前営業日終 98*25.50 1.8810% 値 2年債(指標銘柄 15時11分 99*20.25 1.4426% ) 前営業日終 99*20.25 1.4420% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月 153*28.00 153*24.00 限 Tノート先物12月 125*20.00 125*20.00 限 米金融・債券市場は、連邦公開市場委員会(FOMC)の結果が予想よりタカ派色が 濃かったと受け止め、12月利上げの可能性が意識されるなか、利回り曲線が2カ月半ぶ りの低水準にフラット化した。 中期債が利上げにかなり敏感で、より長期の債券はインフレ期待の影響を受けるとさ れる。 連邦準備理事会(FRB)が前日示した経済見通しによると、当局者16人中11人 が、年末までのフェデラルファンド(FF)金利レンジは1.25─1.50%が適切と の見方を示した。 DAダビッドソン(シアトル)の債券トレーディング部バイスプレジデント、メアリ ー・アン・ハーレー氏は「年内の追加利上げを織り込んでいなかった」と明かし、「今回 のFOMCは、市場予想以上にタカ派色が強かったのは確かだ」と語った。 ただFRBは、バランスシートの縮小を市場が消化する時間を与えるため、利上げペ ースを緩める可能性があるともみられている。 こうしたことを背景に、5年債と30年債の利回り差は92ベーシス ポイント(bp)と、7月6日以来の水準に縮小した。 市場では来週公表予定の個人所得統計で、インフレ上昇の兆しを見極める動きが強ま りそうだ。 財務省がこの日行った、110億ドルの10年物インフレ指数連動債(TIPS)入 札への需要は軟調だった。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 27.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 22.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 8.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -3.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -31.75 (+0.75) (い)