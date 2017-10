米金融・債券市場＝利回り格差拡大、税制改革案受け赤字・債務拡大懸念強まる

[ニューヨーク 28日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時07分 97*19.50 2.8696% 前営業日終値 97*24.00 2.8620% 10年債(指標銘柄) 16時03分 99*15.00 2.3103% 前営業日終値 99*15.50 2.3090% 5年債(指標銘柄) 16時03分 99*28.75 1.8964% 前営業日終値 99*25.38 1.9190% 2年債(指標銘柄) 15時58分 99*27.00 1.4547% 前営業日終値 99*25.25 1.4820% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 152*25.00 152*30.00 Tノート先物12月限 125*17.50 125*14.00 米金融・債券市場では短・長期債の利回り格差が拡大。トランプ米大統領が前日発表 した税制改革案を受け、財政赤字や債務拡大を巡る懸念が強まった。 2年債利回りは一時9年ぶりの高水準に迫り、10年債利回りも11週間ぶりの水準 に上昇した。ただ午後に入り、7年債入札が旺盛な需要を集めたことを受け安値拾いの買 いが広がり、利回りは上げ幅を縮小した。 SGコーポレート&インベストメント銀の金利ストラテジスト、ブルーノ・ブライジ ンハ氏は「税制改革案の発表が相場を動かす主因」としたうえで、「医療保険制度改革( オバマケア)改廃案などの例にあるように、今回も失望を誘う結果に至る可能性がある」 と述べた。 トランプ大統領は前日、法人税率の大幅引き下げなどを盛り込んだ税制改革案を発表 。ただ減税をどのように賄うかを巡る詳細には踏み込まなかった。 終盤の取引で、10年債利回りは前日からほぼ変わらずの2.309% 。ロイターのデータによると、利回りは一時7月13日以来の高水準となる2.359% に上昇した。 2年債利回りは、2008年11月以来の高水準となる1.499%をつ けた後、前日比2.7ベーシスポイント(bp)低下の1.455%近辺で推移。 2・10年債利回り格差は最大87bpまで拡大し、8月23日以来の高水準をつけ た。 アナリストは、税制改革案を踏まえ、今後数カ月にかけイールドカーブのスティープ 化が加速するとの見通しを示す。 また、他の主要中銀による利上げの可能性や債券購入策縮小をにらみ、長期債利回り が短期債利回りを上回るペースで上昇する可能性が指摘された。 CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む12月利上げの確率 は73%。前日終盤は78%だった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 25.50 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 23.50 0.00 U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -4.00 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -32.75 0.50 (い)