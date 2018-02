米金融・債券市場＝国債価格上昇、インフレや利上げ巡る懸念は根強く

[ニューヨーク 6日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標 15時02分 94*08.00 3.0450% <US30YT=RR 銘柄) > 前営業日終 93*27.00 3.0670% 値 10年債(指標銘 15時01分 95*18.00 2.7714% <US10YT=RR 柄) > 前営業日終 95*12.00 2.7940% 値 5年債(指標銘 15時01分 99*11.50 2.5126% 柄) 前営業日終 99*10.00 2.5230% 値 2年債(指標銘 15時01分 99*26.00 2.0970% 柄) 前営業日終 99*26.75 2.0850% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 146*01.00 145*22.00 限 Tノート先物3月 121*15.50 121*08.50 限 米金融・債券市場では、国債価格が上昇。株式相場が上下に振れる なか、一部質への逃避買いが入った。ただインフレ指標の改善に伴い米 連邦準備理事会(FRB)がより積極的な利上げに踏み切るのではない かとの警戒感は依然根強い。 また、流動性のひっ迫やアルゴリズム高速取引でボラティリティー が増しており「インフレ要因だけで相場が動いているとは考えにくい」 (ジェフリーズのトマス・サイモンズ氏)という。 指標10年債 は11/32高、利回りは2.755% 。前月29日時点では2.654%近辺だった。 FRBの債券買い入れ縮小に伴い、財務省が今年、国債発行を大幅 に増やすと見込まれることも不安要因。ウェルズファーゴ(ニューヨー ク)の金利戦略部長、マイケル・シュマッカー氏は「株式相場が短期的 に多少落ち着いてくれば、供給要因が一段と注目されるだろう」と話す 。 午後行われた3年債260億ドルの入札は、さえない引き合いとな った。今週は翌7日に10年債240億ドル、8日に30年債160億 ドルの入札が行われる。 債務上限の引き上げが先送りされるとの懸念から、3月中旬に償還 を迎える財務省短期証券(Tビル)の利回りが上昇している。議会予算 局(CBO)は前週、3月前半にも資金が枯渇する恐れがあると警告し ている。 3月8日償還のTビル利回りは1.45%。3月15 日償還債利回りよりも7ベーシスポイント(bp)高い。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 20.50 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 2.75 (+1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -15.75 (+2.25) (ーからご覧ください)