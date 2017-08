米金融・債券市場＝国債価格上昇、前週末の下げで買い戻し

[ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 101*15.50 2.9250% 前営業日終値 101*09.00 2.9350% 10年債(指標銘柄) 17時05分 100*00.50 2.3730% 前営業日終値 99*27.00 2.3930% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*04.50 1.9321% 前営業日終値 99*00.75 1.9570% 2年債(指標銘柄) 16時50分 99*23.50 1.3871% 前営業日終値 99*22.25 1.4070% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 152*00.00 151*21.00 Tノート先物9月限 125*02.50 124*27.00 米金融・債券市場では国債価格が上昇、利回りは低下した。底堅い米雇用統計で前週 末に売りが出たことから、この日は買い戻しが入った。 ある市場関係者は「前週は売られ過ぎたとの認識が市場で広がった。現時点では様子 見ムードだ」と述べた。ユーロ圏国債利回りが低下するなど、海外市場の動向も材料にな った。 10年債利回りは2.373%と前週末の2.393%から低下、30 年債利回りは2.927%と前週末の2.935%から低下した。2年債US 2YT=RR利回りも1.387%と前週末の1.407%から低下した。 今週は総額560億ドルの国債入札が行われる。内訳は11日に3年債240億ドル 、12日に10年債リオープン(銘柄統合)200億ドル、13日に30年債リオープン 120億ドル。 この日は引き続きイールドカーブのスティープ化が進み、2年債と10年債の利回り 格差は98.40ベーシスポイント(bp)に拡大した。市場では、イン フレの落ち着きに伴う強気の見方よりも金融緩和の解除をめぐる不安の方が勝っていると の声が聞かれた。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 25.25 1.25 U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 6.75 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -4.00 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -33.25 -1.25 (い)