米金融・債券市場＝国債価格上昇、ＦＲＢ次期議長にパウエル氏指名

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 98*14.50 2.8271% 柄) 前営業日終 97*25.00 2.8610% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 99*04.50 2.3487% ) 前営業日終 98*29.00 2.3760% 値 5年債(指標銘柄 16時56分 99*31.75 2.0016% ) 前営業日終 99*28.50 2.0230% 値 2年債(指標銘柄 15時35分 99*25.00 1.6120% ) 前営業日終 99*24.50 1.6200% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 153*15.00 152*24.00 Tノート先物12月限 125*04.50 124*29.00 米金融・債券市場では国債価格が上昇。トランプ米大統領はこの日予想通り、米連邦 準備理事会(FRB)の次期議長にパウエルFRB理事を指名すると発表した。パウエル 氏はイエレン現議長の路線を継承するとみられる。 キャンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジャステ ィン・レデラー氏は「パウエル氏の指名は前週から織り込まれていた。先行きについては 概ね現状維持となるだろう」と述べた。 10年債は7/32高、利回りは2.35%と、前日の2.38%から 低下。前週末は2.48%だった。 利回り格差は引き続き縮小。5年債と30年債の利回り格差は82. 1ベーシスポイント(bp)と、2007年終盤以来の低水準となった。米国債発行諮問 委員会(TBAC)は前日、発行の拡大が妥当となり得る銘柄として2年債、3年債、5 年債を挙げていた。 FRB次期議長指名の発表時点で2年債と10年債の利回り格差は7 2.8bpに縮小。その後73.5bpに拡大した。 下院共和党は法人税減税などを柱とする税制改革法案を発表した。法案については「 現状のままでは議会の通過は困難だろう。財源が定かでない」(BMOキャピタルのアー ロン・コリ氏)といった声が聞かれた。 英中銀は約10年ぶりとなる利上げに踏み切るとともに、追加利上げに段階的に対応 する姿勢を示した。 市場は翌3日の10月米雇用統計に注目している。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 20.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 7.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -2.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -25.75 (+1.00) (い)