米金融・債券市場＝国債価格下落、前ＦＢＩ長官の証言内容受け

[ニューヨーク 7日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時35分 103*07.00 2.8396% 前営業日終値 103*26.50 2.8100% 10年債(指標銘柄) 16時29分 101*24.00 2.1781% 前営業日終値 102*01.00 2.1470% 5年債(指標銘柄) 16時35分 100*01.50 1.7401% 前営業日終値 100*05.75 1.7120% 2年債(指標銘柄) 16時31分 99*28.25 1.3102% 前営業日終値 99*29.00 1.2980% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 154*16.00 154*31.00 Tノート先物9月限 126*17.00 126*24.50 米金融・債券市場では国債価格が下落。8日に予定されているコミー前連邦捜査局( FBI)長官の証言内容が公表されたものの、予想ほど悪影響が及ぶような内容でないと 捉えられ、安心感が広がった。 終盤の取引で、10年債は8/32安、利回りは2.176%、30年 債は16/32安、利回りは2.835%。2年債利回りも1. 314%に上昇した。 上院特別情報委員会が公開した証言内容からは、トランプ大統領がコミー氏に対し、 ロシアの米大統領選介入疑惑を巡る捜査を中止するよう要請していたことが明らかになっ た。 市場では新たに衝撃を呼ぶような内容ではないとみなされたものの、アナリストの間 からは、コミー氏が証言後に行う質疑応答では何らかのサプライズが飛び出す可能性があ るとの声が聞かれた。 TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、ブルーノ・ブライジンハ氏は「市場は コミー氏の証言からより悪い材料が出てくることを織り込んでいた」と指摘。リスクがひ とつ解消されたものの、「市場は欧州中央銀行(ECB)理事会や英総選挙を注視してい る」と語った。 ECBは8日の理事会で、現在の金融政策スタンスや国債購入プログラムを維持し、 低金利維持のコミットメントを再表明することが見込まれている。ただ、経済情勢の改善 を踏まえ、下振れリスクに関する文言を削除する可能性があるという。 同日実施される英総選挙にも注目が集まる。メイ首相率いる与党・保守党が過半数議 席を維持できれば、英国の欧州連合(EU)離脱(ブレグジット)交渉がスムーズに進め られることになると、アナリストは指摘する。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 20.50 -0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 19.00 -1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 8.25 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -4.50 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -43.25 0.25 (い)