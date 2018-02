米金融・債券市場＝国債価格伸び悩み、低調な7年債入札受け

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 15時19分 96*02.50 3.2045% ) 前営業日終値 95*24.50 3.2210% 10年債(指標銘柄 15時18分 98*17.00 2.9207% ) 前営業日終値 98*11.50 2.9410% 5年債(指標銘柄) 15時18分 99*27.25 2.6569% 前営業日終値 99*23.25 2.6840% 2年債(指標銘柄) 15時16分 99*31.75 2.2540% 前営業日終値 99*30.75 2.2700% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 143*04.00 142*22.00 Tノート先物3月限 120*13.50 120*06.50 米金融・債券市場では、国債価格が一時の上げを縮小。午後に入り実施された7年債 入札に対する需要が比較的低調となったことに反応した。 総額290億ドルの7年債入札は最高落札利回りが2.839%と、入札前(WI) 取引の水準を約0.6ベーシスポイント(bp)上回った。WI取引では3bp超低下し ていた。応札倍率は2.49倍と、昨年11月以来の低水準となった。中国や日本などの 直接入札者による落札比率は、昨年9月以来の高水準になった。 米税制改革や歳出増見通しを背景に、財務省は今週20-22日にかけ、総額258 0億ドルの国債入札が実施。2010年8月の約2590億ドルに次ぎ、過去2番目の高 水準となる。 DRWトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は7年債入札につ いて「流通市場の価格を幾分下回り、応札倍率も低めだった。だが、直接入札者から平均 以上に強い引き合いがあった」と語った。 終盤の取引で、7年債は2/32高、利回りは2.842%。利回りは入 札前2.822%まで低下する場面もあった。 10年債は4/32高、利回りは2.926%。前日は4年ぶりの水準 となる2.957%に上昇していた。 前日は、米連邦準備理事会(FRB)が公表した1月30━31日の連邦公開市場委 員会(FOMC)の議事要旨が今年数回の追加利上げが実施されるとの見方を裏付ける内 容と受け止められ、利回りは上昇した。 ソシエテ・ジェネラルの米金利戦略主任のスバドラ・ラジャッパ氏は「これまでは一 連の社債発行に絡むヘッジの動きも長期ゾーンの利回りを大幅に押し上げていた可能性が あり、そうした動きの一部あや戻しとなっているようだ」と述べた。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.25 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 23.00 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 11.75 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 1.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -17.25 (-0.50) (い)