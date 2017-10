米金融・債券市場＝国債価格横ばい、ＦＯＭＣ議事要旨は想定内の内容

[ニューヨーク 11日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 15時14分 97*17.50 2.8729% ) 前営業日終値 97*12.50 2.8810% 10年債(指標銘柄 15時14分 99*06.50 2.3410% ) 前営業日終値 99*05.50 2.3450% 5年債(指標銘柄) 15時14分 99*21.00 1.9479% 前営業日終値 99*21.50 1.9450% 2年債(指標銘柄) 15時10分 99*23.25 1.5165% 前営業日終値 99*23.75 1.5080% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 152*18.00 152*16.00 Tノート先物12月限 125*07.50 125*08.50 米金融・債券市場では国債価格がほぼ変わらず。連邦公開市場委員会(FOMC)議 事要旨は想定内の内容だったほか、3年債、10年債入札には底堅い引き合いがみられた 。 FOMC議事要旨では、インフレ率の上昇見通し、およびインフレ率が上昇しない場 合の金利の道筋を巡り、踏み込んだ討議が行われたことが明らかになった。 ソシエテ・ジェネラル(ニューヨーク)の米金利戦略部部長、スバドラ・ラジャッパ 氏は「議事要旨で目ぼしい点は何もなく、市場は比較的穏やかだった」と指摘。「市場の 焦点はインフレに戻ることになる。今後のインフレ動向の一段と明確な見極めが必要だ」 と述べた。 終盤の取引で、指標10年債は2/32高。利回りは2.339%と前 日の2.345%から低下した。市場ではインフレ動向を探るため13日に発表される消 費者物価指数(CPI)が注目されている。 議事要旨を受け、市場では12月に追加利上げが行われるとの見方に変わりはない。 ジェフリーズ(ニューヨーク)の短期金融市場エコノミスト、トーマス・サイモンズ氏は 「最近は当局者発言が相次いでいるが、12月利上げの可能性が確実に存在することは間 違いない」と話した。 入札関連では、240億ドルの3年債入札が、最高落札利回り1.657%と、20 10年4月以来の高水準。応札倍率は2.83倍と、前回9月の入札2.70倍から上昇 した。また200億ドルの10年債入札は、外国中銀など間接入札者の落札比率が69. 1%と、1月以来の高水準だった。翌12日には120億ドルの30年債入札が行われる 。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.50 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 24.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 7.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -5.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -32.75 (+0.25) (い)