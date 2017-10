米金融・債券市場＝国債利回り上昇、イエレン氏発言受け

[ニューヨーク 26日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 16時46分 99*16.00 2.7746% ) 前営業日終値 99*26.00 2.7590% 10年債(指標銘柄 16時08分 100*04.00 2.2357% ) 前営業日終値 100*08.50 2.2200% 5年債(指標銘柄) 16時08分 98*29.00 1.8583% 前営業日終値 99*00.25 1.8360% 2年債(指標銘柄) 16時42分 99*20.50 1.4398% 前営業日終値 99*21.25 1.4270% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 154*25.00 154*29.00 Tノート先物12月限 126*00.00 126*02.00 米金融・債券市場は、イエレン連邦準備理事会(FRB)議長が段階的な利上げの継 続が必要との認識を表明したことを受け、国債利回りが上昇した。 10年債利回りが2ベーシスポイント(bp)近く上昇して2.239 %。 市場の短期金利予想とともに上昇するとされる、2年債利回りは一時、1 .456%と2008年10月以来の高水準をつけた。 この日はトランプ米大統領が、翌日公表予定の税制改革案について、中間所得層の大 幅減税を実現するなどと語った。発言を受け、国債利回りの上昇に拍車がかかった。 市場関係者らによると、中間所得層の大幅減税に伴って連邦赤字や政府借り入れが拡 大するとの憶測が広がったという。 イエレン氏は講演で、インフレ動向を巡る不透明性が存在するものの、インフレ率が 2%に戻るまで金融政策を据え置くことは賢明でないと指摘した。 利上げ観測を背景に、財務省が行った260億ドルの2年債入札は最高落札利回りが 1.462%と、2008年10月以来の高水準だった。今週は880億ドルの短中期債 入札が行われる。 前日は米朝間の緊張状態やドイツ選挙結果を受け、安全資産とされる債券に買いが入 り、利回りは低下した。 ただ全般的に、利回りは今月に入って狭いレンジで推移している。 USバンク・ウェルス・マネジメントの債券調査部門責任者は「大きく見れば、何も 変わっていない」と指摘。世界の経済成長が改善傾向を示し、主要中銀がなお潤沢な流動 性を供給しているとして、「リスクを取りに行くことに違和感は無い」と語った。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 26.75 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 23.00 0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -4.00 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -32.50 -0.50 (い)