米金融・債券市場＝国債利回り上昇、ポジション調整などで

[ニューヨーク 10日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 97*11.00 2.8829% ) 前営業日終値 98*28.00 2.8060% 10年債(指標銘柄 17時05分 98*21.00 2.4020% ) 前営業日終値 99*09.00 2.3310% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*23.75 2.0548% 前営業日終値 99*31.50 2.0030% 2年債(指標銘柄) 17時00分 99*22.25 1.6582% 前営業日終値 99*23.75 1.6330% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 152*10.00 153*28.00 Tノート先物12月限 124*22.50 125*06.00 米金融・債券市場は、国債利回りが上昇した。2年債利回りが9年ぶり高水準をつけ た。 トレーダーらは、ポジションを調整したほか、より長期の債券保有を減らした。 終盤の取引で、10年債利回りが2.382%と1週間半ぶりの高水準 を記録した。 2年債利回りは2ベーシスポイント(bp)強上がって1.650%と9 年ぶり高水準で推移した。 ロイターのデータによると、2年債と10年債の利回り格差は72.1 bpと、前日につけた10年ぶり低水準(65.9bp)から拡大した。 ドイツ国債価格が下落し、序盤に米国債売りが膨らんだ。 欧州中央銀行(ECB)理事会メンバーのノボトニー・オーストリア中銀総裁が、 ECBが来年9月までの資産買い入れ継続を決定した際、買い入れ終了の明確な意図を示 すべきだったと述べた。こうした発言がタカ派的と受け止められた。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 19.50 0.00 U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 6.50 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -2.25 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -26.75 0.00 (い)