米金融・債券市場＝国債利回り上昇、欧州債動向や米株高受け

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 98*26.00 2.8089% 前営業日終値 100*05.50 2.7410% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*05.00 2.4615% 前営業日終値 98*19.00 2.4110% 5年債(指標銘柄) 17時00分 99*13.50 2.2481% 前営業日終値 99*19.00 2.2110% 2年債(指標銘柄) 14時56分 99*29.00 1.9231% 前営業日終値 99*31.00 1.8910% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 151*24.00 153*00.00 Tノート先物3月限 123*22.00 124*01.50 年明け2日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇。欧州中央銀行(ECB)が 資産購入を継続しない可能性があるとのECB高官の発言を受け、ユーロ圏債利回りが上 昇したことに追随する動きとなった。米株価の上昇も、債券相場を圧迫した。 中国の財新グローバル誌によると、クーレECB専務理事は、9月に期限を迎える債 券買い入れプログラムについて、延長しない「合理的な可能性」があるとの見解を示した 。 終盤の取引で、指標10年債利回りは5ベーシスポイント(bp)上昇 し、2.460%。5年債利回りは、一時2011年4月以来の高水準をつけ た後、2.246%で推移。2年債利回りも一時1.927%と、9年ぶりの 高水準を再度試す格好となった。 BMOキャピタル・マーケッツの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は、税制 改革法が株価押し上げにつながるとの見通しに支えられた「年初の楽観姿勢」がこの日の 動きの背景と指摘。また、「10年債利回りは歴史的に第1・四半期にピークに達する傾 向にある」と語った。 この日実施された3カ月物の米財務省証券(TB)入札への引き合いは堅調となり、 米議会が3月終盤までに連邦債務上限引き上げで合意すると市場参加者が想定しているこ とを示唆した。 今週は3日に発表される12月の米ISM製造業景気指数や、米連邦準備理事会(F RB)が利上げを決定した2017年12月12─13日の連邦公開市場委員会(FOM C)議事要旨が注目される。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap 18.00 -0.50 spread U.S. 3-year dollar swap 18.00 -0.75 spread U.S. 5-year dollar swap 3.00 -0.50 spread U.S. 10-year dollar swap -2.50 -1.00 spread U.S. 30-year dollar swap -21.50 -1.00 spread (い)