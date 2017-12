米金融・債券市場＝国債利回り上昇、税制改革法案下院通過受け

[ニューヨーク 19日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時11分 98*26.50 2.8081% 前営業日終値 100*04.00 2.7440% 10年債(指標銘柄) 16時11分 98*07.00 2.4536% 前営業日終値 98*24.00 2.3920% 5年債(指標銘柄) 15時57分 98*31.75 2.2162% 前営業日終値 99*07.00 2.1670% 2年債(指標銘柄) 16時02分 99*25.75 1.8525% 前営業日終値 99*27.00 1.8320% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 151*16.00 153*06.00 Tノート先物3月限 123*22.00 124*07.50 米金融・債券市場では、税制改革法案が議会下院を通過し近く成立する公算が大きく なったことを受け、国債利回りが上昇した。 米議会下院はこの日の午後、法人税率の大幅な引き下げなどを柱とする税制改革法案 の最終案を賛成227、反対203で可決。共和党が過半数を握る上院でも可決が確実視 されているため、同法案は20日にも成立する公算が大きい。 ストーン・アンド・マッカーシー・リサーチ・アソシエーツ(ニューヨーク)の市場 ストラテジスト、ジョン・カナバン氏は「税制改革法案により米国の債務は来年にかけ明 らかに一段と増加する」とし、「その影響は連邦準備理事会(FRB)のバランスシート 縮小の動きと相まる」と述べた。 10年債利回りは一時10月下旬以来の高水準を付けた。その後は7ベ ーシスポイント(bp)上昇の2.459%となっている。 2年債利回りは1.861%と約9年ぶりの高水準、5年債利 回りは2.230%と、2011年4月以来の高水準を付けた。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 20.50 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 4.50 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -2.00 -0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -21.25 -1.25 (い)