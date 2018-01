米金融・債券市場＝国債利回り上昇、雇用統計後も3月利上げ観測に変更なし

[ニューヨーク 5日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標 17時05分 98*26.50 2.8081% 銘柄) 前営業日終 99*09.00 2.7860% 値 10年債(指標銘 17時05分 98*01.00 2.4763% 柄) 前営業日終 98*07.50 2.4530% 値 5年債(指標銘 17時05分 99*08.00 2.2852% 柄) 前営業日終 99*10.50 2.2680% 値 2年債(指標銘 17時05分 99*26.50 1.9639% 柄) 前営業日終 99*27.00 1.9560% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 151*26.00 152*10.00 限 Tノート先物3月 123*16.50 123*21.50 限 米金融・債券市場では、国債利回りが上昇。朝方発表された米雇用統計は非農業部門 雇用者数が市場予想を下回る増加にとどまったものの、米連邦準備理事会(FRB)が3 月に利上げを実施するとの観測を後退させるには至らず、2年債利回りは約9年ぶりの高 水準近辺で推移した。 12月の雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比14万8000人増と、予想の 19万人増を下回る伸びとなった。ただ、時間当たり賃金は0.3%増、失業率は17年 ぶりの低水準となる4.1%を維持した。 US銀の最高投資責任者ビル・ノーゼイ氏は「労働市場がなお堅調な状況にあること を示した。投資家は内容を消化し、経済活動減速の前触れではないと結論付けている」と 語った。 終盤の取引で、10年債利回りは2ベーシスポイント(bp)上昇し、 2.474%。12月21日につけた9カ月ぶりの高水準である2.504%からさほど 遠くない水準にある。 2年債利回りは0.4bp上昇の1.960%。前日には1.976%と 、2008年10月以来の高水準をつけている。 CMEグループのフェドウォッチによると、短期金利先物市場では前日に続き、20 18年に2回の利上げが実施され、次回利上げは3月との見方が織り込まれた。 このところの株式や他のリスク資産への需要の高まりは米債の保有を減らす動きにつ ながっており、現時点で2年債はS&P総合500のリターンを上回る。前出のノーゼイ 氏は「2年債利回り上昇は一部投資家の買いを誘う可能性があるが、好調な株価の軌道を 逸脱させることはないと考える」と述べた。 国債や社債の発行が相次ぐ中、米債利回りの上昇は継続する公算が大きい。米財務省 は来週、総額560億ドルの国債入札を実施する。9日には240億ドルの3年債、10 日には200億ドルの10年債、11日には120億ドルの30年債の入札を行う。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bp s) U.S. 2-year dollar swap spread 18.50 0.00 U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 -1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 4.00 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -1.25 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -20.75 -0.25 (い)