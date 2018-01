米金融・債券市場＝国債利回り上昇、ＧＤＰや日銀総裁発言受け

[ニューヨーク 26日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 96*26.00 2.9106% 前営業日終値 97*13.00 2.8800% 10年債(指標銘柄) 17時05分 96*15.50 2.6599% 前営業日終値 96*26.00 2.6210% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*17.75 2.4702% 前営業日終値 99*25.50 2.4180% 2年債(指標銘柄) 15時19分 99*24.50 2.1203% 前営業日終値 99*26.75 2.0840% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 148*24.00 149*13.00 Tノート先物3月限 122*02.00 122*14.00 米金融・債券市場は、昨年第4・四半期の国内総生産(GDP)速報値や、日銀の黒 田東彦総裁発言を受け、国債利回りが上昇した。 米商務省が発表したGDP速報値は年率換算で前期比2.6%増と、市場予想の3 .0%増を下回った。ただ市場の反応は限られ、10年債利回りは1ベーシ スポイント(bp)ほど押し下げられた。その後は堅調に推移し、投資家が景気基調にな お自信を抱き、3月利上げの可能性を見込んでいることをうかがわせた。 GDP統計について、ナットウエスト・マーケッツのマクロストラテジスト、ブライ アン・ダインジャーフィールド氏は、貿易と在庫要因を除くと成長率は4%を大きく上回 ったとの見方を示す。 ジャニー・モンゴメリー・スコットの首席債券ストラテジストは、今回のGDP統計 について「今月の連邦公開市場委員会(FOMC)で、より強めの声明を打ち出す一定の 支援材料となる」と見通した。 日銀の黒田総裁が世界経済フォーラム年次総会(WEF、ダボス会議)で、インフレ 率が日銀が目標としている2%に達するのを阻む複数の要因が存在しているものの、賃金 と物価は緩やかに上昇しており、目標に近づきつつあるとの認識を示した。 これを受け、米国債利回りは午後も高めに推移した。 黒田総裁は、国内で根強いデフレマインドがなかなか克服できないことに加え、グロ ーバル化が要因となりインフレが抑制されているとの認識を表明。このため、日銀は強力 な金融緩和を追求することで日本経済、および物価の支援を継続するとの姿勢を示した。 ただ市場では、日銀は米国債保有規模が世界第2位で、金融政策引き締めを示唆すれ ば市場が動揺する恐れを指摘する声も聞かれる。 前出のダインジャーフィールド氏は「世界で最も緩和的な中銀の一部が、成長・イン フレに関する認識を変え始めつつあるという可能性に、市場が敏感になっていることを踏 まえれば、日銀がインフレに対し、前向きな見方に変わりつつあるとわずかでも示す材料 が出れば、注目される」と指摘した。 米東部時間午後3時26分(日本時間27日午前5時26分)時点で、10年債利回 りは2.660%と、前日終盤の2.621%を上回った。 2年債利回りは一時2.132%と、2008年9月以来の高水準をつけ た。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 18.00 0.00 U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 -0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 6.75 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread 2.00 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -14.75 1.00 (い)