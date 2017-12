米金融・債券市場＝国債利回り急低下、フリン氏巡る報道で

[ニューヨーク 1日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 99*26.50 2.7584% 柄) 前営業日終 98*12.00 2.8310% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 99*00.00 2.3633% ) 前営業日終 98*17.50 2.4150% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 99*14.00 2.1194% ) 前営業日終 99*10.25 2.1440% 値 2年債(指標銘柄 17時05分 99*30.25 1.7781% ) 前営業日終 99*29.50 1.7900% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3 153*08.00 151*23.00 月限 Tノート先物3 124*13.50 124*01.50 月限 米金融・債券市場では国債利回りが大幅低下した。トランプ米大統領とロシアとの不 透明な関係を巡る疑惑で米連邦捜査局(FBI)に虚偽の供述をしたとして訴追され、虚 偽供述を認めたフリン前大統領補佐官が、トランプ氏自身が大統領就任前にロシア側と接 触するよう指示したと証言する意向、と報じられたことが材料となった。 ロイターは報道内容の真偽を確認できていない。 報道を受け、10年債利回りは2.315%と、前日の2.415%か ら急低下。その後は2.365%で推移。 30年債利回りは2.716%と、9月11日以来の水準に低下。前日 は2.831%だった。その後は2.757%で推移。 米税制改革法案を巡っては、共和党のマコネル上院院内総務が1日、税制改革法案の 上院通過に必要な票数を確保したとの認識を示したものの、フリン氏を巡る動きの方が材 料視されたという。 アクシトレーダーのアナリストは「税制改革法案が勢いづくなかでフリン氏のニュー スが伝わってきた。これはトランプ大統領ばかりでなく、税制改革法案にとっても打撃に なる」と話した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 18.50 0.00 U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 -0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 5.75 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -0.25 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -21.50 1.50 (い)