米金融・債券市場＝堅調な米指標受け利回り上昇、独連邦債に追随も

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時36分 101*20.50 2.9172% 前営業日終値 102*03.50 2.8940% 10年債(指標銘柄) 16時36分 100*08.00 2.3462% 前営業日終値 100*13.50 2.3270% 5年債(指標銘柄) 16時36分 99*10.50 1.8924% 前営業日終値 99*12.50 1.8790% 2年債(指標銘柄) 15時55分 99*25.00 1.3633% 前営業日終値 99*25.75 1.3510% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 152*06.00 152*25.00 Tノート先物9月限 125*13.00 125*16.50 米金融・債券市場で国債利回りが上昇した。利回りはこれまで3日連続で低下。この 日は独連邦債利回りが上昇したことのほか、米経済指標が堅調だったことなどが利回り押 し上げ要因となった。 終盤の取引で10年債利回りは2.346%と、前日終盤の2.327 %から上昇。30年債利回りは2.918%と、2.894%から上昇した 。短期債利回りも上昇し、2年債利回りは1.367%。前日終盤は1.35 1%だった。 この日は米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が欧州中央銀行(ECB) が9月の理事会で来年から資産買い入れを段階的に縮小し始める方針を示すと報じたこと を受け、独10年債利回りが0.50%を上回る水準を回復。これを受け、米国債利回り も上昇した。 キャンター・フィッツジェラルドの米国債アナリスト、ジャスティン・レデラー氏は 「国債価格下落は一部は欧州初の要因によるものだった」としている。 朝方発表の米経済指標が堅調だったことも利回り上昇につながった。8日までの週の 新規失業保険申請件数が前週比3000件減の24万7000件と、1カ月ぶりに減少。 6月の卸売物価指数は前月比0.1%上昇し、横ばいとの市場予想を上回った。 この日に財務省が実施した120億ドルの30年債入札は、最高落札利回りが2.9 36%と、市場予想の2.926%を上回った。応札倍率は2.31倍と、前月の2.3 2倍からほぼ横ばいだった。市場では投機筋がロングポジションを積み上げていることな どから上振れ余地は少ない可能性があるとして軟調な入札が予想されていた。 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長はこの日、上院銀行委員会で証言。前日に 下院金融サービス委員会で行った証言で米経済は緩やかな利上げとバランスシート縮小を 吸収できるほど十分健全だとの認識を表明したが、この日の証言はこれをほぼ踏襲するも のだった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 -1.25 U.S. 3-year dollar swap spread 17.75 -1.25 U.S. 5-year dollar swap spread 6.00 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -5.50 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -34.75 -1.00 (い)