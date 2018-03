米金融・債券市場＝小動き、雇用統計控え様子見

[ニューヨーク 8日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標 16時40分 97*20.00 3.1226% <US30YT=RR 銘柄) > 前営業日終 97*02.50 3.1510% 値 10年債(指標銘 16時33分 99*02.50 2.8571% <US10YT=RR 柄) > 前営業日終 98*27.50 2.8830% 値 5年債(指標銘 16時38分 99*31.50 2.6283% 柄) 前営業日終 99*28.50 2.6490% 値 2年債(指標銘 16時34分 100*00.00 2.2498% 柄) 前営業日終 99*31.75 2.2540% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 143*17.00 143*03.00 限 Tノート先物6月 120*05.50 120*01.00 限 米金融・債券市場では国債利回りが小動きで推移。雇用統計を翌日に控え、様子見の 展開となった。 ある市場関係者は「雇用統計の発表を前に相場をあまり動かしたくないとの思惑が働 き、やや我慢続きの取引だった」と述べた。 10年債 利回りは0.7ベーシスポイント(bp)高の2.857%。 今週は2.81-2.91%の狭いレンジで推移している。 ロイターのエコノミスト調査によると、2月の非農業部門雇用者数は前月比20万人 増と、1月と同様の伸びが予想されている。失業率は0.1%ポイント低下し4.0%と 、2000年12月以来の水準に改善する見込みだ。 欧州中央銀行(ECB)理事会の結果を消化する格好で、10年債利回りは昼にかけ 低下した。ECBは、必要なら債券買い入れ規模を拡大するとの従来の方針、いわゆる「 緩和バイアス」を撤回し、量的緩和の解除に向けた手続きを小幅ながら一歩前に進めた。 同時に超緩和スタンスを継続することも再確認し、2兆5500億ユーロ(3兆1600 億ドル)の債券買い入れプログラムについて、必要なら9月以降の延長もあり得ると強調 した。 2年債利回りは2.250%。30年債利回りは3.123% と、前日から2.8bp上昇した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 29.00 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 23.75 0.00 U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 1.00 U.S. 10-year dollar swap spread 2.75 0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -16.00 1.25 (い)